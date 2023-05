Szántó Zsuzsanna minden reggel úgy kezdi a napját, hogy a korláthoz dőlve megnézi a Kapos folyót. 1975 óta dolgozik Kaposvár donneri városrészében.

Fotók: Lang Róbert

– Borzasztó volt látni, amikor az aszályos időben csak 30 centis volt a víz, öt éve nem hallottam a békákat kuruttyolni – mondta a fodrásznő. – Most végre jött egy árhullám, amitől felfrissült a környék.

Kilépett a folyó a medréből, szétterült az árterén, de a védműveket még nem érte el a víz. Rengeteg eső esett az utóbbi napokban. Udvaros Zoltán látrányi nagygazda már tud mutatni olyan szántóföldeket, melyek víz alatt állnak.

– Eddig nem volt probléma, mert a talaj vízhiányos volt – mondta. – De most már nem tudja beinni a csapadékot a föld, nálunk bizony a legelőkön és a szántókon is áll a víz néhol. A napraforgó és a kukorica is kikelt. Ha most lemenne a víz, akkor még nincs nagy kár, de ha a következő napokban érkezik még eső, akkor akár 10–15 százalékos is lehet a veszteség.

Hatvan milliméterig mérte az esőt Toponáron Tóth István növényvédelmi szakmérnök, azután kiöntötte a megtelt vízmércét. Arról van tudomása, hogy májustól a 100 millimétert is meghaladta a csapadék Somogyban. Vízfoltok sok helyütt láthatók a szántókon, de összefüggő, nagy területeken nincs víz. Eróziós károkat nem okozott a talajban a csapadékos idő.

– Végre telítődött vízzel a talaj, az utóbbi napok esői a tavaszi csapadékigényt bőségesen kielégítették, ez kedvező a napraforgó, cukorrépa és a kukorica esetében – értékelte. – A korábbi 5–6 aszályos évhez képest ez jó, és bízom abban, hogy most egy szárazabb periódus következik.

Sokan egy hétig nem tudtak palántázni a sár miatt a kiskertekben. A sok eső a gyümölcsösökben elősegíti a gombabetegségek megtelepedését, a levéltetvek is szaporodhatnak, ezért a kártevők ellen védekezni kell, tette hozzá.

Dél-Somogyban megteltek az árkok

Dél-Somogyot öntötte el a legtöbb csapadék, Csokonyavisontán a hétvégén villámárvíz okozott rengeteg gondot és azóta is esett még szakaszosan eső a településen. A környékbeli falvakban megteltek az árkok a szakadó esőtől. Szulokban homokos a talaj, ez a legtöbbször könnyen beszívja a vizet, de az árkok vízelvezető kapacitását most alaposan próbára tette a hatalmas esőzés.