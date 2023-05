A mindössze négy osztályt végzett nő kissé zavarosan vágott bele abba, hogy elmondja, mi történt azon a tavaly februári reggelen. Mindig hajnali ötkor kelt, aznap is.

– Csak azt éreztem, hogy vécére kell mennem, és akkor láttam, hogy vérzek, előtte sokáig kimaradt a vérzésem – vallotta a Kaposvári Törvényszéken. – Azt hittem fel vagyok fázva, de visszafeküdtem, mert a gyermekek reggeliztetéséhez még korán volt. Nem éreztem fájdalmat, csak egy nyomást a hasamban.

Többször is felkelt, állította, majd a szülés után leült egy fotelba, és látta, hogy folyt a lábán a vér. A bíróságon általa szerdán elmondottak azonban ellentmondásba keveredtek a korábbi rendőrségi vallomásával. Eltérően állította, hogy az élettársa is jelen volt-e a szülésnél, sőt azt is, hogy rögtön észrevette-e a csecsemőt a vödörben vagy csak később, ahogy az sem volt egyértelmű, hányszor kelt fel aznap reggel. Végül a rendőrségen tett vallomását tartotta fenn.

A korábbi terhességeit is csak későn, az ötödik hónap tájékán vette észre, ezt dokumentálták is annak idején. Van egy nyolc éves, és egy hét éves kislánya. A kisebbik gyermeke két hónapos korában agyhártyagyulladást kapott, elvesztette látását és hallását. Napi 24 órás felügyeletet igényel, szondával kell táplálni, ezért az anya csak 5 órákat aludt. Az ügyvéd arra hívta fel a figyelmet, hogy a korábbi két gyermekét császármetszéssel szülte, így nem tudhatta, milyen egy szülés. Az élettársa megerősítette, hogy jó anya volt, és megtartották volna a gyereket, ha tudtak volna a születéséről, mert mindig egy fiúra vágytak.

Anyaként helytállt a védőnő szerint

A család szerény körülmények között élt, de a nő anyaként helytállt, és mindent megtett, amire kérte, mondta a vallomásában a taszári védőnő. Az ügyész azt tudakolta, hogy az anyánál később fellépő vérvesztéses sokk befolyásolhatta-e az észlelését, a cselekvőképességét, de erre az igazságügyi orvosszakértő nemmel felelt. A nőt a szülés után a kaposvári kórházba szállították, és hét napot töltött kritikus állapotban az intenzív osztályon. Az orvosszakértő megállapította, hogy az életképesen született kisfiú halálát fulladás okozta. Kugler Tamás törvényszéki bíró perbeszédekre és ítélethirdetésre napolta el a tárgyalást.