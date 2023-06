Kedden elkezdődött a babodi off road, melyre sokan érkeznek az ország több pontjáról is. megrendezésre a nagy tömegeket vonzó terepjárós-autós találkozó, a Babod Offroad Fesztivál. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a rendezvény környékén megnövekedett jármű és gyalogosforgalomra is számítani kell, mely mindenkitől fokozott figyelmet igényel.

A somogyi rendőrök a rendezvény ideje alatt is kiemelt hangsúlyt fektetnek az ittas, illetve bódult állapotban közlekedő sofőrökre, de figyelnek a közúti közlekedés feltételeinek nem megfelelő gépjárművekre is. A hatályban lévő szigorítás alapján eltiltási határozat nélkül is őrizetbe kerülhetnek azok a járművezetők, akik nem rendelkeznek vezetői engedéllyel.