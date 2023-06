"A social médiában futótűzként elterjedt halálhírre reagálva, a Szvoboda-család egyetértésében a következőket tudjuk elmondani:

Bence a fejét ért ütés hatására eszméletét vesztette a pacovi versenypályán. A prágai kórházban életmentő műtétet hajtottak rajta végre. A mai vizsgálatok során megállapították, hogy az agyi funkciói nem működnek. A szervezete még küzd az életben maradásért, ami jelen pillanatban megjósolhatatlan, hogy meddig fog tartani. Bence még nem tekinthető halottnak.

A szülei ott vannak mellette a kórházban, hogy az utolsó pillanatig segítsék fiúkat.

A követőket, barátok, rajongókat, a média munkatársait megkérjük, hogy addig ne hozzanak semmit nyilvánosságra a social médiában, amíg a csapat hivatalos felületein nem közöljük a híreket!

/////

OFFICIAL NEWS ABOUT THE CONDITION OF BENCE SZVOBODA:

In response to the news of his death, which spread like wildfire on social media, we can say the following with the agreement of the Szvoboda family:

Bence lost consciousness on the racing track in Pacov after a big hit to his head. A life-saving operation was performed on him in the Prague hospital. During today's tests, it was found that his brain functions are not working. His body is still fighting to stay alive, which at the moment is unpredictable how long will it last. Bence is not considered dead yet.

His parents are there by his side in the hospital to help their son until the last moment.

We ask the followers, friends, fans, and press not to publish anything on social media until we announce the latest news on our official platforms!