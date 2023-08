Kedden Lakócsán kezdtek a polgármesteri hivatal előtt, majd Görgetegre vonultak a volt posta épülete elé, végül Segesden fejezték be a napot az önkormányzatnál.

Tavaly indult egy komplex bűnmegelőzési program, amelynek egyik eleme a különleges felvilágosító jármű. A kisbuszra közösen pályázott a Somogy Vármegyei Önkormányzat és a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A szórólapokkal, felvilágosító anyagokkal teli kisbusszal bűnmegelőzési szakemberek utaznak, akik személyes tanácsadással várják az érdeklődőket. A vidéken élők hasonló problémái merülnek fel a beszélgetéseken, melyek helyszíne a sajátos bűnmegelőzési buszmegálló.

A rendőrök adatai szerint a lopások száma visszaesett a kistelepüléseken, azonban új kihívásokkal találkoznak. Faluhelyen is terjednek az online csalások, és az internetes áruvásárlásokkal is akadnak gondok. Csalók banki hívást színlelve, azonosítást kérve vadásznak az adatokra. Ezekkel a jelenségekkel egyre inkább találkozhat a vidéken élő ember, ezért nem árt rá felkészülni. Ha megtörténik a baj, a somogyi rendőrség az áldozatvédelmi programjával is segít.

A bűnmegelőzési kisbusz szerdán folytatja útját, az első megállója Sávolyon az Agroturisztikai Központ előtt lesz, majd délután Csurgón találkozhatnak vele az érdeklődők az Eötvös József Általános Iskola előtt.