A nő rosszul lett és eszméletét vesztette, amikor oda siettek hozzá. Miután kihúzták a partra többen a segítségére siettek, és közöttük volt egy fonyódi védőnő is akinek a lányától, Rákóczy Gréta Virágtól tudtuk meg az egész történetet. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak és közben a mentőautók is megérkeztek. Ahogy Rákóczy Gréta Virág fogalmaz közösségi oldalán, mindenki összeszedett csapatként küzdött a hölgyért abban a másfél órában.

Az Országos Mentőszolgálattól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a helyszínről a hölgyet sikeres újraélesztést követően szállították kórházba.