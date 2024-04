A zsűri és a verseny szervezői külön kitértek arra az értékelésükben, hogy ilyen magas színvonalú és szoros vetélkedés még nem volt a kilencedikesek között soha. A marcali csapatot külön megdicsérték a 25 kérdésből álló totó hibátlan kitöltéséért.

Az országosan közel 50 csapat közül mindössze 16 kapott meghívást a Kárpát-medencei Hungarikum Vetélkedő elődöntőjére, melyet a lakiteleki Hungarikum Ligetben szerveztek meg. A versenyt kilencedik osztályos középiskolás tanulók részére a Lakiteleki Népfőiskola, a Magyar Országgyűlés, a Hungarikum Bizottság és a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával hirdette meg. A Marcali Berzsenyi Dániel Gimnáziumot a 9.B osztály tanulói közül: Csordás Júlia, Horváth Hanna és Bozai Zsombor képviselték. Felkészítő tanáruk: Szaka Zsolt volt.

Szoros küzdelem után az első nap végére 12 csapat jutott tovább a másnapi döntőbe, köztük a marcali „Zöldikék” is. Az újságcímlapon a feladat kiírásának megfelelően Marcalit mutatták be a diáákok, míg a választott Hungarikum „téma” pedig a pálinka volt. A döntőben a versenyző csapatok a saját környezetükből mutattak be egy-egy számukra fontos értéket, amelyet javasolniuk kellett a Hungarikumok Gyűjteményébe. A marcali csapat interaktív, eszközbemutatóval és a közönség bevonásával „Magyarország turistaút-hálózata” címmel tartott előadást.