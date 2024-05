Kilenc osztály 200 tanulója kapcsolódott a második alkalommal megrendezett programba, amit a Sefag Zrt. szervezett.

A Gyakorló, a Kinizsi lakótelepi, a Lorántffy Zsuzsanna valamint a Gárdonyi általános iskola tanuló is indultak a tíz állomásos versenyen. Erdei activity, madártoll felismerés és szófelhőből erdővel kapcsolatos versírás: ezek is kiegészítették az erőpróbát, de a madár élőhelyek azonosításával kapcsolatban is bizonyították felkészültségüket az alsó tagozatos diákok.

Éder Lilla, a Sefag Zrt. turisztikai referens elmondta: interaktív programot szerveztek, amelyen a kaposvári Klíma kuckón kívül a rendőrség és a katasztrófavédelem munkatársai is részt vettek. A környezettudatos szemléletmódról éppúgy hasznos információkat hallhattak a gyermekek, mint az erdőtűzmegelőzésről, s a Gyertyános völgyi találkozóra meghívták a Magyar Madártani Egyesület kaposvári tagjait is.

– A csapatok emléklapot és ajándékot kaptak a rendezvény végén – mondta Éder Lilla. – Legközelebb, május 25-én a Somogyi Erdők Napja kapcsán családi napot tartunk a Ropolyi pihenőhelyen.