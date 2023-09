Az általa jogos vélt örökség kiadását próbálta meg kikényszeríteni egy konyhakéssel egy zavart nő, ezért a Siófoki Járási Ügyészség felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás kísérletével vádolja. Rendszeresen felkeresett egy családot, hogy a korábban elhunyt, a nő által édesapjának tartott férfi után járó örökrészét adják ki neki. Szidta és elektronikus üzenetek formájában zaklatta az assonyt. 2022 őszén ismét megjelent a sértett balatoni házánál, ezúttal azonban magával vitt egy 15 centi pengehosszúságú kenyérvágó-kést és egy 9,8 centis konyhai kést is. A zavartan viselkedő nő az ingatlan kerítésén átmászva bejutott az udvarra, ahol ismét az örökrésze kiadását kezdte követleni. Ezt hallva a házban albérlőként tartózkodó férfi kiment az udvarra, akit a behatoló nyomban kérdőre vont, hogy mit keres az „édesapja” házában, majd őt is megöléssel fenyegette meg. A nő a kést a két sértettektől egy méter távolságra fenyegetően maga előtt tartotta, félelemkeltő módon. Végül a megfenyegetett albérlő seprűnyéllel kiterelte a nőt az ingatlanról. Ezután azonban a nő több percen keresztül fenyegetőzött és örökrésze kiadását követelte úgy, hogy közben különböző tárgyakat dobált be az udvarra. Az ügyészség a Siófoki Járásbíróságra benyújtott vádiratában a nő ellen felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt. Az orvosi vizsgálat szerint pszichés megbetegedésben szenved, de beszámítási képességgel rendelkezik.

Képünk illusztráció, nem a jussáért küzdő mérges nőt ábrázolja!