Garázdasággal és könnyű testi sértéssel vádol az ügyészség két fiatal férfit, mert egyikük korábbi barátnőjének udvarló vetélytársát bántalmazták Nagyatádon. 2023 februárjában egy nagyatádi áruház parkolójába érkeztek ismerősükkel, ahol a sértett gépkocsija mellett álltak meg. Észrevették, hogy az autóban várakozik egyikük volt barátnője és a sértett is, ezért a még mindig féltékeny férfi a kocsihoz lépett és kérdőre vonta az udvarlót, hogy miért beszélget a lánnyal. A sértett megijedt, és amikor ki akart tolatni a parkolóhelyről, figyelmetlensége miatt nekiütközött a másik kocsinak. A hibázó sofőr a baleset után kiszállt a kocsijából, ekkor azonban a még inkább indulatossá váló vádlottak egyike hozzálépett és ököllel ütni kezdte fejét és felsőtestét. A bántalmazásba a vádlott barátja is bekapcsolódott és az időközben földre került sértettet tovább ütötték. A könnyű sérüléseket szenvedett sértetten kívül a helyszínre érkező rokonát is bántalmazni kezdték, csak akkor hagyták abba, amikor kiérkeztek a rendőrök. Az ügyészség a Nagyatádi Járásbíróságra benyújtott vádiratában a vádlottak ellen felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta.