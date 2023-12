Nagy különbségek vannak az ország egyes területei között abban, hogy hol hány autóst állítottak meg és ellenőriznek a rendőrök, és abban is, hogy hányszor vették elő az alkoholszondát. A vezess.hu szakportál számításai szerint hetvenötszörös a különbség a legkevesebb szondát elhasználó Nógrád és a legtöbb szondát felmutató Jász-Nagykun-Szolnok vármegye között. Somogy szorosan a második helyet foglalja el a jászok mögött. Feltételezhető, hogy egy vármegyében a járműforgalom nagysága és a rendőri állomány létszáma is befolyásolja a szondáztatások számát, de közlekedésbiztonsági szempontok is szerepet játszanak. Az Országos Rendőr-főkapitányság adatai szerint folyamatosan értékelik a területek közlekedésbiztonságának jellemzőit, és ebből alakítják ki a forgalomellenőrzési gyakorlatukat.

Megkérdeztük a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, tőlük azt a választ kaptuk, hogy munkatársaik rendszeresen szervezett ellenőrzésekkel, összehangolt akciókkal próbálják folyamatosan kiszűrni azokat a járművezetőket, akik ittasan ülnek a volán mögé.

Somogyban továbbra is visszaesőben van azoknak a gépjárművezetőknek a száma, akikkel szemben pozitív kimenetelű alkoholos állapotvizsgálatot követően (légalkoholszint-mérés, orvosi vizsgálat, vérvétel eredménye) szabálysértési-, közigazgatási-, vagy éppen büntetőeljárást kellett a rendőröknek indítaniuk.

A somogyi rendőrök az idei év első tíz hónapjában több mint 190 ezer esetben vizsgáltak alkoholos állapotot, melynek során közel 450 ittas gépjárművezetővel szemben intézkedtek vármegyénk közútjain. A 190 ezres szám úgy jött össze, hogy a közlekedésrendészeti ellenőrzések majdnem 60 ezres számához (amiről a vezess.hu készítetett nemrégiben összegzést) hozzá kell adni a közrendvédelmi rendőrök szondáztatásait is. Az ellenőrzések számánál érdemes tudni, hogy a kerékpárosok szondáztatása még nem is esik bele a kategóriába.

Rendszeresek az akciók, egész héten szondáztatnak

A somogyiak az idén is csatlakoztak az országos kezdeményezésekhez, például a ROADPOL – Alcohol & Drugs akcióhoz, mely a héten (december 11–17.) is tart Somogyban. Más vármegyékhez hasonlóan, jellemzően a finn módszeres ellenőrzést alkalmazzák, hogy minél több ittas vezetőt találjanak. Az akciók eredményeiről a police.hu oldalon és a sajtóban rendszeresen beszámolnak. A szakemberek felhívták a figyelmet arra, hogy az ittas vagy kábítószer hatása alatti vezetés hatalmas veszélyt jelent a közlekedés biztonságára és a vezetés minőségére. Szeszesital-fogyasztás hatására ugyanis hatványozottan növekszik az észlelési idő, nagymértékben tompulnak a reflexek. További jelentős kockázat rejlik abban is, hogy az ittas vezetők általában a megengedett sebességet is túllépik.