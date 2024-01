Csalással vádol egy házaspárt a Kaposvári Járási Ügyészség, mert idős áldozataik hiszékenységét és bizalmát kihasználva több mint tizenhárommillió forint kárt okoztak. A büntetett előéletű, harmincas éveiben járó férfi, és a huszonéves felesége 2020 októberében költöztek az idős asszony által bérbe adott garzonlakásba, majd rövid időn belül a tulajdonos bizalmába férkőztek. Az idős asszony elmesélte az albérlőinek, hogy ez idő tájt az interneten megismerkedett egy másik városban élő jómódú, de halálos betegséggel küzdő férfival, aki kisebb anyagi támogatás ellenében részesedést ígért neki a jelentős összegű örökségéből. Nem is sejtette, hogy az udvarlója csak egy kitalált személy, akinek a nevében valójában az albérlői ápoltak vele bensőséges viszonyt. Néhány hónap alatt kisebb részletekben összesen több mint tízmillió forintot adott át a vádlottaknak, akik felajánlották, hogy a pénzt segítenek eljuttatni „a haldokló udvarlónak.” A pénzt viszont felélték. De nem csak szállásadójukat, hanem annak unokatestvérét is megkárosították, akitől további hárommillió forintot kértek, amit ugyancsak nem fizettek vissza. A Kaposvári Járásbírósághoz benyújtott vádiratában az ügyészség a többszörös visszaesőnek minősülő, jelenleg más ügyben kiszabott szabadságvesztés büntetését töltő férfi ellen végrehajtandó fegyházbüntetést, míg feleségével szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta azzal, hogy a bíróság mindkét vádlottat tiltsa el a közügyek gyakorlásától, illetve rendeljen el vagyonelkobzást is.