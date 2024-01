Két férfi 2023 áprilisában háromszor tért vissza egy eddei házba, ahol először a melléképület ajtaját feszítették fel, majd szerszámgépeket, valamint egyéb használati tárgyakat loptak. Másodszor az udvaron leállított, rendszám nélküli személygépkocsi alufelnis kerekeit szerelték le, aztán harmadszorra a családi ház ablakait feszítették be, és kirámolták a házat. A betörők összesen 1,1 millió forint értékű zsákmányra tettek szert. A tárgyak egy részét fémhulladékként értékesítették több átvevő telepen, és a vételi jegyeken valótlanul azt nyilatkozták, hogy a leadott tárgyak az ő tulajdonuk, ezért hamis magánokirat felhasználása miatt is felelniük kell. A két férfi ellen a Kaposvári Járási Ügyészség lopás miatt emelt vádat, felfüggesztett börtönbüntetés és pénzbüntetés kiszabását indítványozták. Egy női bűntársuk is a törvény előtt felel, ő a lopott fémhulladék értékesítésében segédkezett, ellene próbára bocsátás az indítvány.