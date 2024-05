Ahogy arról korábban hírt adtunk több donneri utca portájába besurrant már a "fingófantom". A szellentős betörő hamar az internet sztárja lett, és a jelenség kapcsán akkor utánanéztünk, hogy milyennek tartják a városrészben élők a közbiztonságot. Ahogy akkor írtuk az ismeretlen tettes arcát egészségügyi maszk takarja az arcát, kapucni a fejét – a betörő a donneri biztonsági kamerák felvételein is feltűnt, és jól hallható, hogy a vékony, fiatal férfi nem tud parancsolni a bélgázainak.

Olvasónkhoz szerdán késő este, 11 óra után látogatott el a rejtélyes alak. Vélhetően a kerítésen átmászva megpróbálta kinyitni az udvarban parkoló autó ajtaját, ám ez zárva volt. Szerencsére minden ajtó és ablak útját állta a szellentős betörőnek, így üres kézzel távozott a portyáról. Olvasónk elárulta, hogy a környéken több lakó is beszámolt hasonló esetről és több alkalommal kamera is rögzítette a kéretlen vendéget. Érdekes továbbá, hogy betörő lévén szokatlanul színes öltözékben indult akciózni az ismeretlen tettes, aki piros pulcsit és sárga nadrágot viselt, ami a felvételen is látható.