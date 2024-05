Közte és egy másik nő, egy anya és kiskorú lánya között 2023 szeptemberében haragos viszony alakult ki, és ez a szembenállás a családokra is kiterjedt. A vádlott maga is szította az ellentéteket azzal, hogy

2023 szeptembere és 2024 januárja között az egyik közösségi oldalon rendszeresen olyan nyilvános posztokat, hangfelvételeket, valamint valós idejű videófelvételeket osztott meg, amelyekben a sértettet, illetve kiskorú lányát trágár szavakkal illette, illetve félelmet keltő, gyakran a sértettek megerőszakolására irányuló kijelentéseket is tett.

Az asszony ezen kívül a közösségi oldalról letöltött több, a kiskorú sértettről készült fényképet is, amelyet egy koporsót ábrázoló képre szerkesztett, de olyan is volt, hogy a kislány képét szexuálisan obszcén módon manipulálta, emiatt a kiskorú sértett egy idő után már nem mert iskolába menni.

Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a nő ellen közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt.