A fizikatanár ezután sem állt le a kísérletekkel és tovább fokozta a hangulatot. Az iskola udvarán azt mutatta be a diákoknak, hogy a különböző bar-nyomások milyen magasra lövik ki az üres és a vízzel telített műanyag palackot. A kísérlethez pumpát és kompresszort is használt a pedagógus. Utóbbi eszközzel negyven méternél is magasabbra röppent a palack. A Tesla-transzformátor is nagy sikert aratott a diákok körében. Pál Zoltán az eszközzel körülbelül 40 ezer voltos nagyfeszültséget állított elő. Ezzel a kísérlettel azt mutatta be, hogy a transzformátor félméteres körzetében mekkora energia keletkezik. Ezt misem bizonyította jobban, mint amikor az egyik diák – kezében egy neoncsővel – elsétált a transzformátor előtt, a lámpa pedig felizzott és világított.