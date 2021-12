Csaknem 30 millió forintot fordítottak a tető felújítására, s új eszközöket is beszereztek. Varjas András, Taszár polgármestere megköszönte a helyi kivitelezők lelkiismeretes munkáját, s az óvodai dolgozók helytállását. Witzmann Mihály országgyűlési képviselő méltatta, hogy közös erővel elkészült a projekt. Kiemelte: a taszáriak jól határoztak, amikor az óvoda fejlesztése mellett döntöttek. Ha egy óvoda épül, gyarapodik, akkor a település jövője is épül. Biró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke hangsúlyozta: valós igényeket szolgál a beruházás. Elégedetten nyugtázta az összefogást, s fontosnak tartotta, hogy a következő időszakban is folytatódjanak a fejlesztések.