Tóth Balázs, a Hello Balatonlelle Egyesület elnöke elmondta: egyre népszerűbb a téli Balaton és nyitottak az emberek a novemberi-decemberi programokra. – Nagy változást tapasztalunk tíz évvel ezelőtthöz képest, most sokkal több minőségi vendéglátós és borász van nyitva egész évben – tette hozzá a szervező. A fűtött kóstoló sátrakban zenei műsorokkal is kedveskedtek a vendégeknek, sőt a gyermekekhez a Mikulás is ellátogatott.