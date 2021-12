– A mostani csökkenés következtében a benzin átlagára 489 forint lenne, a gázolaj pedig 495 forint, vagyis még most is a befagyasztott 480 forintos ár fölött lennének – jegyezte meg az ügyvezető. Kiemelte: a 480 forintos hatósági ár nem fog megváltozni jövő év február 15-ig, az olaj árában még minimális csökkenés következhet be. A forint erősödése is segíthet, hogy ne legyenek a forgalmazók annyira kiszolgáltatottak. A benzinkutak között megindulhat az árverseny, az önkiszolgáló kutak az elkövetkező napokban a 460 forint alatti árat is megcélozhatják – tette hozzá Bujdos Eszter. Góz Lilla