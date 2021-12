Még az oltási akcióhét utolsó napjaiban is sokan keresték fel a somogyi oltópontokat. A kaposvári kórházban a bejáratnál adtak útbaigazítást, majd az öt oltópont egyikéhez irányították a jelentkezőket. Itt egy több kérdésből álló regisztrációs lapot kellett kitölteni. Fiatal önkéntesek, orvostanhallgatók ültek az asztaloknál, és segítettek a papírmunkában.

– A harmadik oltásért jöttem, a családomban már mindenki legalább kettőt kapott, nincs más módja a védekezésnek – mondta el Horváth Józsefné. A kaposvári nyugdíjas pár perc alatt sorra került, majd húsz percet még várakozott, hogy megfigyeljék, nem lép-e fel az oltás után bármilyen kellemetlen reakció.

Fecán Márk az oltási akcióhéten vette fel az emlékeztető oltást. – Sajnos koronavírus-betegségben az egyik legjobb barátomat elvesztettem, aki mindössze 34 éves volt – mondta. – Neki még a járvány kezdetén nem volt lehetősége a vakcinát felvenni, de én már megtehetem – tette hozzá.

A három hét során összesen 1780 jelentkezőnek adtak be koronavírus elleni vakcinát a barcsi rendelőintézetben. – Sokaknak az utolsó pillanatban jutott eszükbe, hogy felvegyék az oltást – mondta el Kisimre László, a Barcsi Kistérségi Járóbetegellátó Intézet igazgatója. – Csak pénteken százhét pácienst oltottunk be. Az oltakozók több mint hetven százaléka a harmadik, 25 százalékuk pedig az első oltást kérte. A legtöbben a Pfizer-vakcinát választották, de Modernából és Janssen-oltóanyagból is fogyott. – Sok idősnek nagy segítség volt a regisztráció nélküli oltás – emelte ki az igazgató. – Nagyon örülnék, ha a jövőben legalább heti egy nap olthatnánk így.

A fonyódi rendelőintézetben az elmúlt három hétben több mint kétezer embert oltottak be az akció keretében, a legtöbben a harmadik vakcinát kérték.

Lesz folytatás

Az elmúlt három hétben zajlott oltási akció vasárnap este zárult, összesen 1 millió 436 ezren vettek fel oltást, közülük a legtöbben a harmadik, illetve második oltást kérték, ugyanakkor 166 ezer eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy felveszi az első oltását. A beoltottak száma 6 millió 190 ezer 822 főre emelkedett a koronavirus.gov.hu tájékoztatása szerint. Hétfőtől a kórházi oltópontokon ismét normál menetrendben oltanak, aki szeretné beoltatni magát az a www.eeszt.gov.hu-n foglalhat magának időpontot, ha már rendelkezik érvényes regisztrációval, vagy a háziorvosától is kérheti az oltás beadását. Az akció ezen a héten folytatódik, december 16 és 18 között ismét lesz lehetőség oltakozni.