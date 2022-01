A videókonferencián elhangzott, a Club Aliga területén egy 122 szobás szállodát, 40 egységnyi kisházat, új közösségi teret tervez a beruházó. Valamint a magaspart megerősítését, hogy további omlásokat akadályozzanak meg így. De a tervek között szerepel a strandi és kikötői épületek fejlesztése, új parkolók létesítés és parkosítások.

A hozzászólók aggódnak, hogy a felépülő létesítmények gátolni fogják a Balaton-part látványát és megközelíthetőségét, de felmerült az is lehetséges negatív hatásként, hogy a megnövekedett forgalom miatt csökken az ingatlanok értéke. Egy felszólaló azt jegyezte meg, hogy a beruházó a magaspart egy szakaszán lebontaná annak élét, ezzel pedig a part elveszíti jellegzetes formáját.

A beruházó a felvetett problémákra reagálva elmondta: céljuk az, hogy fejlődjön Balatonvilágos, valamint a térség. Terveik szerint a szállóvendégeket elektromos járművekkel szállítanák a településen belül a Club Aligába, illetve azt is leszögezték: tájba illő modern épületeket képzeltek el az egykori pártüdülő területén. Arról márciusban számoltunk be, hogy a partra terveztek egy apartmanházat is, amelynek építési engedélyét a Miniszterelnökség azután vonta vissza, hogy lakossági kérésre Witzmann Mihály országgyűlési képviselő közbenjárt. Így a betonmonstrumot nem építheti meg a beruházó cég.

Miután harminc éve semmilyen fejlesztés nem történt az ingatlanon, három év alatt két ütemben valósítanák meg a felsorolt, a Balaton térsége számára értékes fejlesztéseket.