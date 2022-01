Közel hetvenmilliárd forintot fordíthattak különböző fejlesztésekre a somogyi települések az elmúlt években a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és a Magyar Falu Program forrásaiból – tájékoztatott Biró Norbert. A Somogy Megyei Közgyűlés elnöke kiemelte azt is, hogy a kezdeti mintegy 43,5 milliárd forintos keretet sikerült jelentősen megemeltetni, így 346 sikeres TOP-pályázat 56 milliárdos beruházást tett lehetővé megyénkben.

– A 2019-es indulása óta pedig több mint 1100 támogatott kérelem alapján 11,6 milliárd forint érkezett Somogyba a Magyar Falu Programból – hangsúlyozta Biró Norbert. – Utóbbinak csaknem a felét egyetlen év alatt sikerült elnyerni, ugyanis 2021-ben 522 esetben bírálták el pozitívan településeink igényét, ami összesen 5,7 milliárd forintos fejlesztési forrást jelent.



A megyei közgyűlés elnöke szerint a különböző fejlesztések, építkezések sok esetben már lezárultak, vagy éppen még folyamatban vannak, ami egyértelműen bizonyítja, hogy sikeres éveken vagyunk túl.

– Somogy megye látványosan fejlődött az elmúlt években, s a következő esztendőkben is ez marad a célunk – tette hozzá az elnök. – Ha jól döntünk tavasszal, akkor el is fogjuk érni ezt. A jelenlegi kormányon és rajtunk nem múlik, eddig is sikeresen működtünk együtt egy fejlődő pályán lévő Somogy­országért – mondta Biró Norbert.