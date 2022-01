Steinmetz Ádám és Lengyel Róbert mellett szerepel a listán az a Magyar György ügyvéd is, aki 2018-ban a somogyi 4. számú választókerületben indult a mandátumért az MSZ-Párbeszéd jelöltjeként, s fele annyi szavazatot sem kapott, mint a győztes Witzmann Mihály.

Hosszú várakozás után teljessé vált tehát az összefogásban lehetőséget látó, magát Egységben Magyarországért néven nevező ellenzék szakpolitikai kabinetvezetőinek listája. Ez az ellenzéki összefogás közleményéből derült ki. Úgy tudjuk, a felsoroltak a szakpolitikai programok kidolgozásáért felelnek az ellenzéki egyesülés táborában.

A listában két ismerős somogyi nevet is találtunk. A rendészettel és katasztrófavédelemmel az önmagát rendre függetlennek nevező Lengyel Róbert siófoki polgármester foglalkozik. A sport a jobbikos, olimpiai bajnok vízilabdázó Steinmetz Ádámhoz tartozik, aki most is a Marcali választókerületben indul az egyéni mandátumért. Érdekesség, hogy az igazságügyi reformokért az a Magyar György (sztár)ügyvéd felelne, aki az akkori hatalmas várakozás ellenére 2018-ban alaposan leszerepelt, amikor a siófoki választókerületben az MSZP-Párbeszéd színeiben indult az országgyűlési választásokon.

Akkor a győztes Witzmann Mihály (Fidesz-KDNP) volt 22920 szavazattal, Magyar Györgynek 11221 szavazat jutott. Az ebben a választókerületben akkor is induló jobbikos Potocskáné Kőrösi Anita lett a 3., ő 8635 támogatóra talált. A kettőjük szavazata együtt is több mint 3 ezerrel kevesebb, mint Witzmanné.

Potocskáné a 2022-es választásokon is indul. Az ellenzéki jelölt tegnapi siófoki lakossági fórumán Lengyel Róbert siófoki polgármester – a helyiek egy része szerint jövőbeni belügyminiszter – égi jelnek nevezte, hogy megjelent mintegy kéttucatnyi ember, köztük a siófoki képviselő-testület többséget alkotó ellenzéki tagjai is. Lengyel Róbert egyébként a Márki-Zay Péter-féle Mindenki Magyarországa Mozgalom alapító elnökségi tagja is. A lakossági fórumon majd mindenkire rákerült a már jól ismert kék szalag, a tűzést csak a sétáló kutyusok úszták meg. Potocskáné a képviselői program meghirdetése során az általános politikai ígéreteken túl egyetlen választókerületre vonatkozó konkrétumot sem mondott. A lényeg az aláírásgyűjtés folytatása volt, amelynek során Lengyel Róbert az MSZP standján tett ennek eleget.