A koronavírus-járvány és a bérrendezés is hatással van arra, hogy egyre népszerűbbek az egészségügyi képzések. Erről Stromájer-Rácz Tímea, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központjának igazgatója beszélt az intézmény szerdai nyílt napján, ahol az érdeklődők látványos bemutatókon keresztül ismerhették meg a képzési központ öt szakirányát.

Több fiatal is Pécsről érkezett Kaposvárra, hogy még jobban megismerjék a védőnői szakmát. A baranyai megyeszékhelyen ugyanis nincs ilyen képzés. Baris Nikolett jelenleg angol szakon tanul, a jövőjét azonban az egészségügyben képzeli el. – Nagyon szeretem a gyerekeket, ezért is akarok védőnőnek tanulni Kaposváron – mondta el érdeklődésünkre a középiskolás fiatal.

Nikli Mónika szülésznőnek készül. A pécsi diák tanulmányai után külföldön szeretne munkát vállalni, azért, mert ott sokkal jobban megfizetik az egészségügyi dolgozókat.

Sok fiatal érdeklődött a védőnői képzés iránt.

Stromájer-Rácz Tímea, a PTE Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központjának igazgatója elmondta, a koronavírus-járvány miatt előtérbe került az egészségügyi szakma, egyre többen érdeklődnek a pálya iránt. Kiemelte, a bérrendezésnek is nagy szerepe van abban, hogy a fiatalok életpályát látnak a jelenlegi egészségügyi rendszerben. – Azt tapasztaljuk, hogy egyre kevesebb hallgató szeretne külföldön munkát vállalni – mondta. – Pontos adataink nincsenek, de az elmúlt évekhez képest jóval többen döntöttek úgy, hogy itthon maradnak – fogalmazott a képzési központ igazgatója.

Stromájer-Rácz Tímea arról is beszélt, hogy országosan több száz védőnői állás betöltetlen, ezért nagyon fontos, hogy minél többen elvégezzék ezt a képzést. A kaposvári képzési központban öt szakirányon tanulhatnak a hallgatók. Szeptembertől egy új képzés, radiográfia mesterszak is bekerült a kínálatba.

Gyakorlatot szereznek és önkénteskednek a pandémia alatt

Több ezer órát dolgoztak az egészségügyis hallgatók a koronavírus-járvány idején. A tesztelésbe ötvenen segítettek be, de más területen is folyamatosan számíthattak rájuk. Stromájer-Rácz Tímea hangsúlyozta, az analitikus hallgatóknak a pandémia időszaka kiváló gyakorlat is, mert tanulnak mikrobiológiát, ráadásul ez a tantárgy az államvizsgatételek között is szerepel. A képzési központ vezetője hozzátette, a hallgatók amellett, hogy besegítenek a már végzett egészségügyi szakembereknek, munkájukat beszámítják a gyakorlati idejükbe. Stromájer-­Rácz Tímea kiemelte, hallgatóik a járvány ideje alatt folyamatosan bizonyítják felkészültségüket és tudásukat, többen most is önkénteskednek a tanulás mellett.

Fotó: L. R.