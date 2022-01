Minden szoba, minden ágy, minden matrac foglalt volt a kaposvári hajléktalanszállón. A mínusz 9–10 fokos éjszakák azokat is betessékelték a szállóra, akik máskor az utcán töltötték az éjszakát. A 71 helyen 92 fedél nélküli osztozott.

– Senkit nem küldünk el, aki nálunk szeretne felmelegedni, sőt, a rendőrséggel és a mentőkkel együttműködve azokat is behívjuk, akik maguktól nem jönnének – mondta lapunknak Nagy Bernadett, a Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ vezetője. – A múlt hét óta több új arccal is találkoztunk. Sok bejelentés is érkezik hozzánk, ami nagyon fontos ebben a hidegben. Olyan is töltött nálunk egy éjszakát, aki csupán lekéste a buszt és a rendőrök hozzánk hozták .

A még utcán lévőkre is odafigyelnek: kedden délután a szálló munkatársai forró teát vittek a szabadban éjszakázóknak.

– Foga van a télnek – mondta Horgos József, aki fél éve él az utcán. – Szerencsére kaptunk meleg ruhát, élelmet.

– Ebben a hidegben az a jó stratégia, ha állandóan mozgásban vagyunk, és bejárjuk a várost – magyarázta társa, Szabó László. – Akkor kevésbé járja át az embert a fagy.

– Napi háromszori ellátásban részesítjük a hajléktalanokat mindig, függetlenül a fagy okozta krízishelyzettől. A többség elfogadja a segítséget. A napi egyszeri meleg étel mellett kenyeret is kapnak – mondta el Nagy Bernadett.

Orvos ügyel rájuk

Nagy Bernadett arra is kitért, hogy a járványügyi szabályokat is betartják. Testhőmérsékletet érnek, igyekeznek a másfél méteres távolságot betartatni, és a maszkviselés is kötelező. Amennyiben bármilyen tünetük van, a hajléktalanokat orvosi ellátásban részesítik. Többségük kétszeresen oltott, és már 47-en kérték a vakcina harmadik dózisát.