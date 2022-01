Járványügy Somogyban 51 perce

Hazaküldte a diákot és a tanárt a járvány

Rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el több kaposvári iskolában is a koronavírus-járvány miatt. A Somogy Megyei Duráczky EGYMI és Kollégium minden diákja otthon maradt keddtől azért, mert több pedagógus tesztje pozitív lett. A Kinizsi Lakótelepi-tagiskola egyik osztálya is karanténba került, és más somogyi intézményekből is sokan hiányoznak.

Foghíjasak voltak a padsorok a Nagyboldogasszony Iskolaközpont egyik harmadik osztályában kedden. A 24 diák kétharmada hiányzott, összesen nyolcan vettek részt jelenléti oktatásban. A diákoknak ottjártunkkor éppen környezetismeret-órájuk volt, amibe a hiányzók otthonról digitális eszközökön keresztül kapcsolódtak be. A katolikus iskolaközpontba 630 általános és középiskolás jár, közülük csaknem százan hiányoztak kedden. Varga Bálint, az intézmény vezetője kérdésünkre elmondta, a legtöbb diák Covid-fertőzés vagy karantén miatt van távol, és a tanárok közül is többen megbetegedtek. A Duráczky-iskolában ezen a héten rendkívüli tanítási szünetet rendelt el Gyurina Éva főigazgató. Az intézményből 21 dolgozó hiányzik, nagy részük pedagógus. Több tanárnak a koronavírus-tesztje lett pozitív, mások egyéb betegség miatt maradtak otthon. Gyurina Éva megkeresésünkre elmondta, csak az iskolában van tanítási szünet, az óvoda működik, és az utazó pedagógusok is dolgoznak. Hozzátette, az egészséges dolgozók az intézményt fertőtlenítik, takarítják, adminisztrálnak és a pályázati munkával foglalkoznak. A kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tag­intézményeiben szinte óráról órára változnak a járványügyi adatok, mondta el érdeklődésünkre Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató. A 3567 gyermek közül 50 diák koronavírustesztje lett pozitív, 376-an vannak karanténban, és további 633 gyerek hiányzik egyéb betegség miatt. A főigazgató kiemelte, a téli szünet után ugrott meg a fertőzések száma a kaposvári iskolákban. A betegség nem válogat, szinte valamennyi osztályban vannak beteg gyerekek. Nyolc iskolai dolgozó tesztje is pozitív lett, valamennyien oltottak. A vidéki iskolákban is vannak koronavírusos betegek, azonban nem akkora arányban, mint a városi intézményekben. A somogyjádi iskolában jelenleg egyetlen igazolt fertőzött van, néhányan pedig a teszteredményre várnak. A szőlősgyöröki evangélikus iskolába a hatodik osztályosok nemrég tértek vissza a karanténból, a nyolcadikosok közül viszont néhányan megbetegedtek. Maszkban írhatnák meg a felvételit Több szülő is kérvényezte, hogy ezen a héten a nyolcadik osztályos gyermeke a fertőzésveszély miatt otthon maradhasson azért, mert a hétvégén írják a központi felvételit. Ezt szorgalmazza a Civil Közoktatási Platform (CKP) is, arra kérve a szülőket, hogy csak az egészséges gyerekeket engedjék el az írásbelire. Ha módjukban áll, akkor teszteljék a gyerekeket, valamint fontosnak tartják azt is, hogy a felvételizők és minden résztvevő viseljen legalább FFP2-es típusú maszkot. Azok a nyolcadikosok, akik nem tudnak részt venni a központi felvételin, a pótnapon írhatják meg a tesztet. Fotó: Lang Róbert

