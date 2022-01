Két hónap alatt több mint 2300 barcsit és környékbelit oltottak be a barcsi járóbeteg-ellátó intézetben. A statisztikát az elmúlt három januári oltási hétvége (csütörtök, péntek, szombat) lényegesen javította.



Kisimre László, a járóbeteg-ellátó igazgatója elmondta, az első hétvégén 220, a másodikon 147, a harmadikon 139 embernek adták be a védőoltást. – Sokan érkeztek a környező falvakból, és többen elmondták, hogy azért is éltek a lehetőséggel, mert regisztráció nélkül kérhették a vakcinát – hangsúlyozta Kisimre László. – A „sláger” a Pfizer volt. A beoltott, több mint félezer ember 6 százaléka már a negyedik vakcinát kérte – tette hozzá a Kisimre László.



Tabon is sokan fordultak meg az oltóponton. Szabó János, a tabi Koppányvölgye KEK Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, egy-egy hétvégén átlagosan százan keresték fel a rendelőt, a legtöbben a harmadik oltás miatt, de mindig érkeztek olyanok is, akik először kérték a vakcinát.



Szabó János azt is elmondta: a tabi járásban élők zöme a Pfizer-, a Sinopharm- és a Janssen-vakcinát választotta, néhányan a Moderna mellett döntöttek. Szabó János kiemelte, a háziorvosi praxisok hétvégi oltási akciói rendkívül népszerűek. A hat rendelőben mind a három oltási hétvégén nagyüzem volt.



A Csurgói Egészségügyi Centrum Szolgáltató Nonprofit Kft.-nél a három hétvége alatt 289-en szereztek védettséget a koronavírussal szemben. Ihárosiné Talpas Hajnalka főnővér elmondta, az elsőt 24-en, a másodikat 11-en, a harmadikat 233-an, a negyedik oltást 21-en kérték, főleg idősek. Hozzátette, eddig a legtöbben a harmadik hétvégén érkeztek, akkor összesen 118-an fordultak meg a rendelőben.

A legnépszerűbb védőoltás Csurgón is a Pfizer volt, azt követte a Moderna, a Sinopharm és Janssen.





Megyeszerte a Pfizer a legnépszerűbb vakcina



A Balaton partján is sokan álltak sorba az elmúlt három hétvégén. Mihalicz Ágnes, a fonyódi Egészségügyi Nonprofit Kft. általános igazgató-helyettese érdeklődésünkre elmondta, a januári oltási akció hétvégéin valamivel több mint fél­ezren kérték a koronavírus elleni védőoltást. A legtöbben az elmúlt hétvégén keresték fel a rendelőt. A legnépszerűbb oltás – nem meglepő módon – a Pfizer volt. – Elsőkörös oltásból 85-öt, a másodikból 62-öt, a harmadikból 341-et, a negyedikből 18-at adtunk be. Többségében idősek érkeztek hozzánk, de néhány fiatal is védettséget akart szerezni – mondta Mihalicz Ágnes.

A januári oltási akcióhétvégét ezen a héten is megszervezik a somogyi oltópontokon.