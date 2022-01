A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) állásfoglalása szerint egy praxis akkor tekinthető tartósan betöltetlennek, ha az adott körzetbe legalább fél éve nem találnak orvost. Ez viszont nem azt jelenti, hogy nincsen egészségügyi ellátás a településen. Ilyenkor a feladatokat általában helyettesítéssel oldják meg. Kutason 2017 októberétől így gyógyítanak. A településen két háziorvosi praxis is található. Az egyik Kutas és Beleg, a másik Kutas egy részének, valamint Kisbajom és Szabás községek betegeit látja el.

Ütő Szabolcs, Kutas polgármestere megkeresésünkre elmondta, egy cég közvetíti ki a háziorvost a településre évek óta. Egyikük 2-3 éve folyamatosan helyettesítő státuszban dolgozik Kutason. – Ezzel gyakorlatilag nincsen probléma, mert minden nap van rendelés a faluban. Baj akkor van, ha rendelési idő után történik valami – hangsúlyozta Ütő Szabolcs. – Ilyen esetben mentőt kell hívni, vagy telefonálni a helyettesítő orvosnak, aki nem biztos, hogy a közelben van olyankor – mondta a polgármester. Hozzátette, évek óta hirdetik az üres álláshelyet, de még jelentkező sem akadt eddig, pedig egy orvosnak szolgálati lakást is tudnak biztosítani.

A NEAK adataiból az is kiderül, hogy a 28 betöltetlen somogyi praxishoz 41 ezer 150 beteg tartozik, ami csaknem 9 ezerrel több mint egy évvel ezelőtt.

Dús István, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Somogy Megyei elnöke kérdésünkre elmondta, azért is növekszik évről évre a betöltetlen álláshelyek száma, mert a háziorvosok idősödnek, emiatt sokan be is fejezik a munkát.

Országosan a legtöbben hatvan év felettiek, Somogyban már a hetvenet is sokan elkerülték. Dús István hangsúlyozta, kevés a rezidens is, akik pedig a háziorvosi szakmát választják, azok inkább a városokban, vagy vonzáskörzetükbe próbálnak elhelyezkedni. – Nem vonzóak az 500–1000 lelkes települések, ráadásul több faluba is utazni kell az orvosnak – mondta a kamara megyei elnöke. Dús István hozzátette, az oltási program miatt újabb pluszfeladatot kaptak a vidéki háziorvosok is.

Hosszú kerülőúton érkezik a háziorvos Somogyfajszra

Somogyfajszon 2013. február elseje óta nincsen helyben háziorvos, a rendelést azóta helyettesítéssel oldják meg. Korábban Marcaliból járt át a háziorvos, fél évvel ezelőtt azonban nyugdíjba ment, ezért újabb doktor után kellett nézni. Sall István polgármester elmondta, jelenleg a somogysárdi háziorvos dolgozik a településen, neki azonban nem egyszerű megközelíteni a falut. – Ha járható lenne az út Sörnyepuszta és Somogyfajsz között, akkor pillanatok alatt ideérne az orvos – mutatott rá Sall István. – Ehelyett Hetes és Bodrog felé kell kerülnie a doktornak. Az oda-vissza út több mint 50 kilométer. – Az orvosi lakás és a rendelő is fel van újítva, ezért reménykedünk, hogy egyszer lesz helyben élő orvos, de erre jelenleg nagyon kicsi az esély.

