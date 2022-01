Több somogyi polgármester is jelezte, néhányan igencsak felháborodottan, hogy Potocskáné, aki a siófoki térségben a baloldali ellenzék képviselőjelöltje is, nemhogy nem segíti a választókerület önkormányzatainak munkáját, hanem kifejezetten hátráltatja azt. A neki nem tetsző településvezetőket most úgy próbálja meg „sarokba szorítani”, hogy részletesen kéri közérdekű adatigénylés formájában a Magyar Falu Program pályázatokkal kapcsolatos teljes dokumentációkat a megvalósított fejlesztésekről.

A polgármesterek azt is elmondták, hogy ezek a beruházások rendben lezajlottak, s bár természetesen a törvénynek megfelelően az adatszolgáltatásnak is eleget fognak tenni, ám azért azt is jó tudni, hogy szerintük egy országgyűlési képviselőnek nem feltétlenül az a dolga, hogy a rendben lévő ügyeket firtassa. Sokan kifejezetten rosszindulatot tételeznek fel a képviselő részéről. Álságosnak tartják, hogy Potocskáné miközben a szavak szintjén az önkormányzatokat védi, politikai okokból felesleges terhekkel sújtja és nehezíti az életüket. Ez a mindennapi feladatok ellátása elől veszi el az időt és az energiát, mert a teljesen felesleges és értelmetlen nyomozásokkal akadályozza a települések munkáját. Vannak, akik szerint Potocskáné kifejezetten lejárató kampánycikkekhez igyekszik úgymond „anyagot gyűjteni”, s mindegy, hogy mit adnak ki neki, azt majd úgy használja vagy használtatja fel, hogy az az ő lejárató politikai céljait szolgálja.

– Állunk elébe és minden kért dokumentumot megadunk, mert nincs takargatni valónk! – mondta lapunknak Makai Sándor, Somodor polgármestere. – A falugondnoki autóról és az összekötő útról kért adatokat, de úgy érezzük, hogy a képviselőnő visszaél a parlamentben betöltött tisztségével...

Potocskáné dühét az is szíthatja, hogy a közelmúltbeli somodori közmeghallgatáson nagyon kiosztották.

A videót az ötvenkilencedik perctől érdemes megnézni.

Megkérdeztük Potocskáné Kőrösi Anitát is, aki elismerte, hogy kikérte a Magyar Falu Programban felhasznált összes támogatói szerződést, kifizetési bizonylatokat, a műszaki ellenőrökkel és a pályázatírókkal kötött szerződéseket Igal, Somodor, Szentgáloskér és Balatonföldvár esetében. Azt állította, hogy országgyűlési képviselőként számára a közpénz védelme a legfontosabb. Nem szeretné a települések munkáját gátolni, csak azt, hogy a közpénzek elköltése világosan és átláthatóan történjen. Arra a kérdésre, hogy mire jutott az iratokkal, azt felelte, hogy az önkormányzatoknak tizenöt napjuk van a küldésre, és eddig Igaltól kapott adatokat.

https://fb.watch/auAA5d6snE/

Potocskáné nem először érzi azt, hogy csicskáztatnia kell.