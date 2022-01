A felújított épületet pénteken adták ünnepélyes keretek között, az avatáson részt vett Gyopáros Alpár kormánybiztos, Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője, Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.

Fotók: MTI/Vasvári Tamás

Kara Lajos polgármester elmondta, hogy még 2019-ben nyertek 45 millió forintot az óvoda bővítésére a Magyar Falu Programtól. Kinőtték már a régi óvodát, mert a támogatásoknak köszönhetően egyre többen alapítanak családot a környéken, így a Buzsákon élők száma nő, és fiatalodik a község.

Az óvodába jelenleg 46 gyermek jár két csoportban. A bővítéshez elnyert magyar falu programos támogatás mellett a Belügyminisztériumtól 19 millió forintot kaptak egy ovis focipályára, és közben sikerrel pályázott az önkormányzat kültéri óvodai játszóeszközökre is. A régi óvodát új épületrésszel toldották meg, tornaszoba és új csoportszoba épült, egy szociális és fejlesztőhelyiséget is kialakítottak.

Az átadáson Gyopáros Alpár kiemelte, hogy egy nagy létesítmény különböző részeinek felújítása több pályázati forrásból állt össze, így is gyarapodhat egy vidéki település. A közeljövőben átadják a buzsáki bölcsődét is. Móring József Attila országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta, hogy a népművészetéről híres, vendégváró település a múltjára méltán büszke, de a sok eredményes pályázattal Buzsák jövőt is épít. Befejeződött a Csisztapusztára vezető kisvasút felújítása, kerékpárút épül, a csisztai fürdő fejlesztését tervezik. Buzsák jó példája egy vidéki település fejlődésének, de a jelentős eredmények elérésért komoly erőfeszítést tesznek a helyiek. Így marad meg a falu lakosságmegtartó ereje, tette hozzá.