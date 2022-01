Késő délelőttre felengedett a fagy és egyre többen indultak körülnézni. Főként a lomisok zsibvásárában gyűltek össze a rutinos vásárlátogatók. Az egyik vevő az árussal a somogyi, benne a szuloki dohánytermesztés történetéről diskurált, miközben egy pipát vett fel a portékák közül.

– Főként porcelán és üvegtárgyakat keresek – mondta Kóra József, aki nem tagadta, ha volt eladnivalója, maga is elhozta a vásárba. – Ezek a poharak tetszettek meg, mert én az üvegholmit használom, így néha el is törik egy-egy otthon. Az ember hajlamos sok mindent összegyűjteni, sokan ezért járnak a vásárba. A hideg sem megerőltető, mert az ácsorgás után egy raktárhelyiségben le tud ülni az ember, ha fázna, mondta az eladó.

– Ruhaneműk, háztartási eszközök, használati tárgyak, főként elhunyt hozzátartozók hagyatéka – mutatta az árukat Kercsó Józsefné. – A lányommal együtt szeretjük ezt csinálni, mert az árusítás nekünk kikapcsolódást jelent.

– Nekem is január van, nem tudok többet engedni! – rázta a fejét egy másik árus, akinél egy édesanya a két kislányának két nyakláncra alkudott, és már nyolcszáz forintnál tartottak. Odébb halomban állt az eladó téli ruha, és egy törött tükör is gyorsan előkerült, hogy a vevő próbálhasson.

A zsibvásár részlegen a régi Szűcs Judit bakelit lemeztől a rézmozsárig és a festményekig minden kapható. A könyvek között feltűnt néhány ritkaság, mint a Magyar Tudomány Kézikönyve vagy Kádár János levelei, és az 1970-es évekből származó krimik mellett még egy korabeli Ludas Matyi vicclap is helyet kapott a standon.

– Leginkább régi pénzérméket, szerszámokat és műszaki cikkeket keresnek, úgy általában a régiségeket – mondta Alsó Tibor, akinek asztalai roskadoztak az árutól. – Persze mindenki a bolti árnál olcsóbban igyekszik beszerezni mindent. Januárban és februárban mindig gyenge a forgalom, de a mai napsütésben azért jöttek, csipegettek a vevők.

Alsó Tibor 12 éve vásári árus, de ahogy mondta, ez még nem is sok, mert van aki 50 évet is lehúzott itt. Ahogy egy vevője hozzáfűzte, nem is mindig az áruért, hanem inkább a találkozásokért jönnek a vásárba az emberek.