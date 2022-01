A rendezvényen négy városrészből összesen kilenc csapat vett részt. – A Himnuszt bármelyik pillanatban az elejétől a végéig elszavalom – mondta Németh Jánosné, a toponári idősek klubjának tagja. – Ha szívből jön a vers, az nagy élményt jelenthet a hallgatóságnak és az előadónak egyaránt. Örülök, hogy együtt lehetünk, s tartalmas program várja a csapatokat. Fontos, hogy méltóképp megemlékezzünk kultúránkról, közös nemzeti kincsünkről.

Helyi identitás és kohézió erősítése Kaposváron című program keretében tartották meg a rendezvényt, melyben a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár szakmai segítséget biztosított. Berlik Mária, a toponári művelődési ház szakmai koordinátora azt mondta: a résztvevők előadást hallhattak a Himnusz születéséről, megzenésítéséről, s Kölcsey Ferenc életéről is. A jelenlévők négy városrészből – Töröcske, Toponár, Szentjakab, Tüskevár – érkeztek, s a biztonsági szabályok betartása mellett játékos vetélkedőt is szerveztek számukra.



– Ez a program is összekovácsolja a közösséget – hangsúlyozta a 72 éves Gerse Ferenc, az egyik toponári csapat tagja. – S lényegesnek érzem, hogy az ember ebben a korban is szellemileg frissen tartsa magát, s egyúttal a találkozásra, beszélgetésekre is lehetőséget nyújt a találkozó. H. M.