A jövendölőnapot hatodik éve disznóvágással is összekötik a pincészetnél. Az esemény nemcsak a borász családja és barátai, hanem mások előtt is nyitott program volt.

– Fogópálinkával kezdtük a szombat reggelt – mondta Pócz József. – Friss pogácsát, forralt bort is kínáltuk a vendégeinknek, a reggeli pedig egy klasszikus disznóvágásos étel volt. Az asztalra resztelt májas hagymás vér került. Délben orjalevessel és pecsenyével készültünk. A vacsoránál az előétel kocsonya volt, aztán töltött- és toros káposztát szolgáltunk fel. Fő fogásként sült hurka és kolbász, valamint házilag készített rétes koronázta a napot. A disznóvágást Vincze-napi bállal búcsúztatták.

A finomságok mellől nem hiányozhattak a pincészet borai sem. A fő fogásokhoz korlátlanul lehetett fogyasztani a borokat. A 2021-es évjárat két nedűjét, az olaszrizlinget és az Irsai Olivért is „csapra verték”. Rozé bor is került az asztalra és a cabernet franc-t is meg lehetett kóstolni.

Fotó: Németh L.