Az „óriásölő” Nágocs újoncként rengeteg borsot tört az élcsapatok orra alá, idő közben pedig Darázs István csapata is felsőházi tagságot váltott, így a tavasszal botladozó Mezőcsokonya a 24. fordulóban egy kimondottan nehéznek ígérkező hétvége elé néz. A két csapat őszi találkozója 5–5-ös végeredménnyel zárult, akkor a Nágocs az utolsó tíz percben 3–5-ről mentett pontot. Kéthelyre utazik az éllovast üldöző Dél-Balaton FC, mely ezúttal abban bízhat, hogy majd a Fonyód meglepetést okoz Kaposmérőben, amire lássuk be, hogy papíron nem sok esély mutatkozik. Kiskorpádon folytathatja nagyszerű tavaszi szereplését a Böhönye, mely akár a negyedik helyre is felléphet annak függvényében, hogy mit játszik egymással a Balatonföldvár, valamint a Somogyvár.

A harmadosztályban, valamint a negyedosztály déli csoportjában kedvező eredmények esetén nagyon közel kerülhet a bajnoki címhez a Mike és a Berzence együttese.

Somogy vármegyei II. osztály – 24. forduló

Szombat (17.00 óra):

Kéthely SE–Dél-Balaton FC

Somogyjádi SZSE–Balatonszabadi SE

Mezőcsokonya SE–Nágocs SE

Kaposmérő SE–1926 PSE Fonyód

Kaposfői KISKE–Lengyeltóti VSE

Vasárnap (17.00 óra):

Somogyvári KÖSE–Balatonföldvári SE

Buzsák KSE–Balatonszárszó NKSE

Kiskorpádi SE–Böhönye KSE

Somogy vármegyei III. osztály – 14. forduló

Vasárnap (17.00 óra):

Karád SC–amárdi Petőfi SE

Koppányvölgye FC–Mike FC

Iharosberényi Spartacus SE–Szabás SE

Csokonyavisonta KSE–Berzence SE

Szabadnapos: az Osztopán SE csapata.

Somogy vármegyei IV. osztály, Észak – 14. forduló

Szombat (17.00 óra):

Visz Dél-Balaton FC–Ádándi KSE

Balatonberényi KSE–Balatonújlaki SE

Vasárnap (17.00 óra):

Mernye KSE–BBSC Balatonboglár

Balatonendrédi Haladás FC–Andocs KSE

Somogyjád II. Alsóbogáti Sasok–Somogybabod SE

Somogy vármegyei IV. osztály, Dél – 18. forduló

Vasárnap (17.00 óra):

Kapostáj Zimány SE–Babócsa SE

Homokszentgyörgyi SE–Somogyszili SE

Mezőcsokonya II.–Gyékényes SE

Csököly ÖSE–Ötvöskónyi KSE

Szabadnapos: a Somogyszobi VSE és a Kaposújlak SC csapata.

Kizárva: az Inke Villtek SE együttese.