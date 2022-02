Napi háromszori étkezést biztosítanak a kaposvári Liget Otthon 58 lakójának. Akiknek diétás étrendet írtak elő, azok naponta ötször kapnak ételt a szociális intézményben. Vitaminban és rostokban gazdag ételeket biztosítanak az időseknek, de úgy látják, nem csak ezek, hanem valamennyi alapanyag jóval többe kerül, mint tavaly. – Az élelmiszerárak mellett az energia­árak is nagy mértékben emelkedtek, ezért nem tudjuk ugyanazon az áron tartani a térítési díjat – mondta el Lelovicsné Tóth Éva, az intézmény vezetője. – Mivel városi fenntartású intézmény vagyunk, a közgyűlés döntése fogja eldönteni, hogy emelhetünk-e.

Több somogyi otthonban azonban már év elején változtak a térítési díjak. – Január elsejétől 5400 forintról 5800 forintra emeltük a napi ellátási díjat, ebben benne vannak a gyógyszerek, a napi háromszori, cukorbetegeknél a napi ötszöri étkezés, a rezsiköltség, sőt még a fodrász, a pedikűr is – mondta el Papp Renáta, a kaposvári Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthonának vezetője. Hozzátette: tavalyhoz képest a villamosenergia ára harminc százalékkal emelkedett, a rezsicsökkentést magánintézmények nem tudták igénybe venni. Jelenleg 134 idős embert gondoznak a kaposvári otthonukban, sokuknak a hozzátartozó pótolja ki az ellátás költségeit. – Az intézményi térítési díj fizetéséről a hozzátartozónak kell nyilatkoznia, hogy kipótolja-e, ha a gondozottunk nyugdíja nem elég – mondta el Papp Renáta. – Számos esetben szükség is van erre.

– Az egyházi döntés értelmében március elsejétől emelünk a kadarkúti otthonban a napi térítési díjon 4000 forintról 4500 forintra, Kaposváron pedig marad a hatezer forint – mondta el Óvári Róbert, a Magyar Pünkösdi Egyház Szeretetotthonának vezetője. Hozzátette: a napidíj csak a gyógyszerköltségeket nem tartalmazza. – A kiegészítés a hozzátartozókra hárul. Abban az esetben, ha nincs családtag, akkor a gondozott nyugdíjának legföljebb a 80 százalékát lehet a térítési díjra fordítani – emelte ki Óvári Róbert. Megjegyezte: szerződést kötnek a családtaggal és ez alapján a tartozás behajtható. – Ilyen eljárást még sosem indítottunk, s nem is küldtünk el senkit, ha hátraléka volt – mondta.

Hosszú a várólista

Több idősotthonban továbbra is hosszúak a várólisták. A kaposvári Liget Otthonban 74 kaposvári nyugdíjas vár arra, hogy beköltözhessen. A Pannon Mentő intézményében van pár szabad hely, többen költöznének be, amint egészségügyi állapotuk megengedi. A legtöbb intézménybe beköltözni legalább két oltással lehet. A nem oltottaknak kettő PCR-teszt kell 48 óra elteltével, és az első minta nem lehet öt napnál régebbi. Átlagosan 5–7 ezer forint között alakul a napi térítési díj, de intézményfüggő, hogy ebbe az étkezés és rezsiköltség mellett más is beletartozik-e. A beköltözésnél van ahol egy egyszeri összeget kell fizetni, amely pár százezer forinttól több millió forintig is terjedhet.

Fotó: Lang Róbert