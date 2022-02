Séta István két hete kapta meg a negyedik oltását a háziorvosánál. – Több érv szól a vakcina mellett, mint ellene, időskorban nagyon fontosnak tartom, hogy felvegyük az oltást – mondta el a kaposvári férfi. Két AstraZeneca-vakcina után két Pfizert kapott. Megjegyezte: mindenhova száj­maszkban megy, fertőtleníti a kezeit a zsúfoltabb helyeket elhagyva, és szerencsére nem fertőződött meg a koronavírussal.



Az átoltottság további növelése és a járvány újabb hullámának megfékezése érdekében februárban is minden csütörtök és péntek délután, valamint szombaton 10 órától 18 óráig oltási akciót szerveznek a kórházi oltópontokon és a kijelölt járásközponti szakrendelőkben. Ezúttal is előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet felvenni az oltást.



Az 5–11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál. Somogyban a barcsi, a csurgói, a fonyódi, a tabi járóbeteg-ellátó központban és a kaposvári, a marcali, a nagyatádi és a siófoki kórházban szerveznek oltási akciókat. Pfizer-, Sinopharm-, Janssen-, Moderna- és AstraZeneca-oltás áll rendelkezésre. – Csökken azoknak a száma, akik az első oltást kérik, viszont emelkedik a negyediket kérők száma. Az oltási statisztikáink szerint a korábbi 4 százalékról 37 százalékra – mondta el Kisimre László, a Barcsi Kistérségi Járóbeteg-ellátó Központ igazgatója. Tavaly november 22-e óta 2675 barcsit és környékbelit oltottak be. A közép- és idősebb korosztály, valamint a krónikus betegek közül kérik a legtöbben a vakcinát. – Folytatjuk az oltási akciókat februárban is, azoknak, akiknél az oltás óta eltelt már 4 hónap, mindenképpen javasoljuk a következő emlékeztető vakcinát.





Fotó: Lang Róbert

A Pfizer és a Sinopharm oltóanyaga a legnépszerűbb a háziorvosnál

Neszményi Zsolt kormánymegbízott vezetésével idei első ülését tartotta meg csütörtökön a Somogy Megyei Oltási Munkacsoport. A munkacsoport állandó és meghívott tagjai tájékoztatást kaptak az oltások jelenlegi helyzetéről és a 2022-ben várható feladatokról is. A megbeszélésen elhangzott: a háziorvosok is oltanak a megyében, ők Pfizer-, Sinopharm- és Janssen-vakcinákat igényelhetnek a megyei oltási munkacsoportokon keresztül.

– Egész héten oltottam a pácienseimet, akik többsége a harmadik oltását veszi fel, de többen jelentkeznek a negyedikre is – mondta el Veress Zsolt balatonfenyvesi háziorvos. Hozzátette: a Pfizer- és Sinopharm-vakcina a legnépszerűbb.