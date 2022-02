A kiskorpádi orvosi rendelőben az utóbbi napokban már érezhetően kevesebb koronavírusos beteg jelentkezett be telefonon, az ott dolgozók szerint remélhetően ez már a járvány enyhülését jelzi. Elvétve azonban influenzás is akad a páciensek között.

– Tömeges influenzát nem láttam mostanában, de vírusos, hurutos fertőzésekkel érkező páciensek vannak – felelte érdeklődésünkre Dús István, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Somogy megyei elnöke, Kiskorpád és környékének háziorvosa. – Ha lecseng a Covid és egyre inkább beindul a közösségi élet, akkor valamilyen mértékű influenzajárvány felütheti a fejét. Az iskolákban biztosan lesz néhány influenzás gyermek azzal a párhuzamosan, ahogy a koronavírusos esetek száma csökken.

Az omikron tünetei nagyon hasonlítanak az influenzára, hívta fel a figyelmet erre Varga Imre, Kaposmérő és környéke háziorvosa. Ilyenkor a tesztnek kell dönteni, és az a tapasztalat, hogy 20-25 százalékban még a PCR-teszt sem mutat ki pozitivitást a koronavírusra. Hogy ez az influenzavírus jelenlétére utal vagy arra, hogy vannak olyan lopakodó variánsai a Covidnak, amelyeket a teszt sem tud kimutatni, az nem állapítható meg mindig egyértelműen. A hosszú évek tapasztalatával bíró háziorvosok szerint jelenleg alacsony lehet az influenza okozta fertőzések száma. A maszk és a védőintézkedések az influenza ellen éppúgy védenek, mint a koronavírus ellen, állította Horváth Ágota, kaposvári háziorvos. Korábban az influenzajárvány kiszámíthatóan decemberben kezdődött, áprilisig tartott, februárban tetőzött. Aztán jött a Covid, és az influenza szinte teljesen eltűnt.

Megkongatták a vészharangot

A szakemberek tavaly ősszel megkongatták a vészharangot, hogy az eltűnő óvintézkedések esetén a lakosság akár 30-40 százaléka is elkaphatja tavaszig az influenzát a koronavírus előtti 15-20 százalékkal szemben. Ha ezt levetítjük az 1,4 millió 14 éven aluli gyermekre, több mint 400 ezer fertőzött kis betegről beszélhetnénk. Szerencsére az eddigi adatok egyelőre mást mutatnak: novembertől január végéig országosan 28 049 gyerek fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, ami az előrejelzett érték csupán 7 százaléka. Ennek fényében remélhetően kevesebb a valószínűsége annak, hogy idén komoly influenzajárvánnyal kelljen szembenézni. Ahhoz azonban, hogy a számok ezentúl is kedvezően alakuljanak, a Covid ötödik hullámának enyhülése ellenére is szükség van a maszkhasználatra, a fertőtlenítésre és a távolságtartásra.

Fotó: Lang Róbert