Hatalmas, nagy kiterjedésű fekete, kormos foltot hagyott maga után a perzselő tűz vasárnap délután Somogyszentpál határában. A Fehérvízi-láp területén az erős szél miatt gyorsan terjedt a tűz. A száraz növényzet pillanatok alatt lángra kapott, és a magányos fűzfák is állva, fáklyaként égtek el.

– A téli időszak miatt szerencsére kevés kárt szenvedett a terület – mondta el érdeklődésünkre Rozner György, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Kis-Balaton–Nagyberek tájegységvezetője. – A szél miatt gyors és látványos volt a tűz, de mivel a terület nagy részét víz borítja, az élővilág nem volt akkora veszélyben. Ha ez a tűz márciusban vagy áprilisban keletkezik, akkor azt jobban megsínyli a természet – hangsúlyozta Rozner György.

A Nagyberek területén található a Magyarországon élő északi pocokpopuláció egyharmada, és ilyenkor 5-10 ezer vadlúd is itt telel át. A tűz miatt egyetlen állat sem pusztult el, a lángok azonban megzavarták a madarakat és látványosan keringtek a lápos terület felett. – Amikor este kimentem, akkor különösebb vadmozgást nem tapasztaltam – folytatta Rozner György. – Két nyúl bóklászott zavarodottan, megálltak az autóm előtt és ott ugráltak. Ezek az állatok ilyen esetben el tudnak menekülni a lángok elől, a növényzet azonban 20 hektáron teljesen megsemmisült. A nádas szerencsére tavasszal kihajt majd, az öreg fáknak azonban idő kell, míg újrasarjadnak. Több fűzfa is elégett, ami azért is probléma, mert a denevérek kedvelt helye volt, és a függőcinegék is oda építették a fészküket.

A Nagyberek területén az elmúlt években többször is pusztított tarlótűz. A legtöbbször feltehetően az agancsgyűjtők okozhatták a lángokat. A hétvégihez hasonló méretű pusztítás utoljára tíz éve fordult elő.

Mocsárjárót is bevetettek, nehezítette a szél az oltást

A berektűzhöz többtucatnyi tűzoltó is útnak indult a hétvégén. Az oltásban a somogyszentpáli önkéntesek, valamint a marcali, a zalakarosi és a nagykanizsai hivatásos tűzoltók vettek részt. A marcali járási mentőcsoport tagjai kéziszerszámokkal és puttonyfecskendővel próbálták megfékezni a lángokat és egy speciális mocsárjáró járművet is bevetettek. Erre azért volt szükség, hogy a nehezebben megközelíthető helyeket és a tűz által érintett belső részeket is el tudják oltani. A munkálatokat nehezítette a szeles időjárás, a lápos vidék területi tagoltsága és a nehezen járható terep. A lángokat több mint három óra alatt sikerült teljesen eloltani.

Fotóillusztráció: L. R.