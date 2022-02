Ön is szeret egy fárasztó nap vagy akár egy hosszú hét után lazítani egy sörözőben vagy borozóban? Vagy Ön szívesebben tölti az idejét a kedvenc pizzázójában? Esetleg péntek este beindul a bugi a lábában, és a jól bejáratott zenés, táncos szórakozóhely felé veszi az irányt? Megyénkben számos kiváló vendéglátóhely csábít arra, hogy a barátokkal eltöltsük a szabadidőnket. Bizonyára ezek közül mindenkinek megvan a saját törzshelye. Mi pedig most erre vagyunk kíváncsiak, hogy olvasóinknak melyik a kedvence.



Éppen ezért február 1-én 10 órakor elkezdődött a Törzshely 2022 játékunk, melynek az első, február 14-ig tartó szakaszában jelöléseket várunk, hogy megtudjuk, melyek olvasóink kedvenc megyei vendéglátóhelyei. Ha van olyan hely, ami kedves a szívének, ahová a legszebb emlékei kötődnek és ahol mindig örömmel látják Önt, ne habozzon, nevezze be a játékunkba.



Nevezni akár vendégként, akár tulajdonosként is lehet. A jelöléseket három kategóriában (megyeszékhely, város, község) várjuk a sonline.hu/torzshely oldalon. A nevezéshez nincs más dolga, mint az oldalunkon kitölteni a jelölési űrlapot és feltölteni egy, a helyről készült képet.





És hogy mi lehet törzshely? Nehéz nekünk definiálni, hiszen bármely alkalmi vendéglátóhely, bár, italüzlet, étterem, zenés-táncos szórakozóhely, büfé, cukrászda és ezeknek a mutációja nevezhető.



A jelölési szakaszt követően 2022. február 28-tól szavazással egybekötött nyereményjáték indul, ahol a szavazók között nettó százezer forint értékű pénznyereményt sorsolunk ki, a legtöbb szavazatot kapott Törzshelyek pedig milliós értékű reklámcsomagot nyerhetnek.



Látogasson el a sonline.hu/torzshely oldalunkra és nevezze be még ma a kedvenc helyét!