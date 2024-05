A június 9-i európai parlamenti és az önkormányzati választás tétjéről beszélt barcsi fórumán Dömötör Csaba, a miniszterhelyettes kiemelte: Európa jövőjéről döntünk.

Nekünk a háborúk mindig gyötrelmet hoztak és keserves újrakezdéseket, ezért béke kell!

- mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese egy barcsi fórumon. Majd lapunk kérdésére válaszolva arról is beszélt, hogy nem az európai vezetők földrajztudásának hiányosságairól van szó, hanem érdekekről, mégpedig háborús érdekekről.

Köztudott, hogy Európa talán a legsérülékenyebb földrész egy háborús konfliktus esetén, ezért az orosz-ukrán háborúnak véget kell vetni, tűzszünetre és békére van szükség a lehető leghamarabb.

Több tízmilliárd eurót költött eddig Európa a háborúra és még többet szánna erre. A NATO 100 milliárd dollárt akar a következő öt évben a háborúra fordítani. Ezt az összeget másra is lehetne költeni: utakra, iskolai fejlesztésekre, kerékpárutakra, intézmények korszerűsítésére, egészségügyre.

– folytatta Dömötör Csaba. - Sosem függtek ennyire össze az európai politika kérdései az önkormányzatok kérdésével. Hiszen minél hamarabb kanyarodunk vissza a béke útjára, annál hamarabb lesz az egyes tagországoknak, illetve az egyes önkormányzatoknak is nagyobb mozgástere arra, hogy fejlesztéseiket tovább tudják folytatni. A június 9-i választáson ki tudjuk fejezni véleményünket. Akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága, csakis a kormánypártokra számíthat – tette hozzá a miniszterhelyettes.



Szászfalvi László országgyűlési képviselő elmondta, hogy az itt élők számára is fontos a béke és az, hogy normalizálódhasson a gazdasági helyzet, hiszen ezáltal a fejlesztések is tovább folytatódhatnak a térségben. – Népszerű a kistelepüléseken a Falusi Csok, a Magyar Falu Program. Számos útfelújítás megvalósult már a környékben, de további korszerűsítéseket is tervezünk – tette hozzá Szászfalvi László.

Koós Csaba Barcs polgármestere kiemelte: tettekkel vinnék előbbre a várost. – Figyelünk a városban élő fiatalokra, ezért is örülünk annak, hogy TOP-forrásból 21. századi igényeknek megfelelő bölcsődéje van Barcsnak. TOP Plusz forrásból pedig 2 óvodánk újul meg, de a sportcsarnok felújítása is időszerű már – mondta Barcs polgármestere.