Hamarosan megkezdődik Szőlősgyörök déli részén a piactér kialakítása. Erre a beruházásra 87 millió forint nyert a somogyi település. – Sok kézműves, vagy őstermelő van a környékünkön és nekik szerettünk volna segíteni abban, hogy megismerhessék termékeiket a falubeliek vagy az átutazók – mondta el Klotz Péter polgármester.

Ácsoktól hangos a ráksi termelői piac is. – Az árusítóhelyek nyitottak voltak, most próbáljuk zártabbá tenni, hogy a hideg időben is nyitva tudjunk lenni – mondta el Fonai Tibor, a piac tulajdonosa. Hozzátette: idén március második felében nyitnak. – Egy stabil termelői kör jár vissza hozzánk hetedik éve és azt látjuk, hogy sokan keresik minőségi termékeiket, amelyből egyre bőségesebb a kínálat – mondta.

Tizenegy évvel hozták létre a Petörke Portékát Bárdudvarnokon. – Minden szombaton tucatnyi őstermelő és kézműves jön hozzánk, egész télen nyitva voltunk. A nyarunk kevésbé forgalmas, ugyanis a balatoni piacok elvonzzák az árusokat – mondta el Mester Balázs, a település polgármestere. Hozzátette: közmunkásaik termelte zöldségekkel és a feketeberkenyés almalével szoktak megjelenni a piacon. – Ha tovább nőne a kereslet, akkor a kézművesek is többet termelnének, az élelmiszer-drágulások viszont nem kedveznek a minőségi helyi termékeknek, sok embernek nincs erre kerete, hanem a legolcsóbb gyümölcsöt, lekvárt, sajtot megveszi a multikban – jegyezte meg a polgármester.

Fánkversenyt tartottak Siófokon

Tavaly ősszel nyitott Siófokon a Krúdy Gasztropiac, melyet a Siófoki Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium és a Somogyi Helyi Termék Egyesület közösen hozott létre. Múlt vasárnap harmadszorra népesült be az iskola udvara. Különleges szörpök, zöldségkrémek, mangalicából készült kolbász, sonka, szalonna is várta a vásárlókat, de levendulás birsalmasajtot és extra csípős chili szószt, szárított vargányát, hidegen sajtolt tökmagolajat, mézet, homoktövis termékeket és kézműves sajtokat is kínáltak. A fánkversenyen nyolc csapat készített farsangi finomságokat.

Patkó és Két Kakas a Balatonnál

Május elején Zamárdiban nyit a Patkó piac, s őszig várják a vásárlókat. Imremajorban a húsvét előtti hétvégén nyit a Két Kakas Gasztro és Kézműves Piac, s május 15-étől minden vasárnap várják a vásárlókat. Kéthelyen tavaly nyáron nyitott kézműves piac. Molnár Balázs polgármester elmondta: 82 millió forintból faházakat alakítottak ki, letérkövezték az udvart és az egykori nyomda épületét is felújították. Heti rendszerességgel szombatonként kilenc faház mindig megtelik visszatérő kézművesekkel, őstermelőkkel, nincs hiány a különleges sajtokból, zöldségekből.

Fotó: Lang Róbert