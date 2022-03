A hatodik fonyódi télűző rendezvényen tűzoltózenekar szórakoztatta a fonyódi mólóhoz érkezőket, majd felvonulás, busójárás és gyerekprogramok várták az érdeklődőket. Erdei Barnabástól, a város alpolgármesterétől megtudtuk, hogy a hagyománnyá érett eseményt minden évben a húshagyó keddet követő első hétvégén tartják.

A kiszebáb égetése sikerrel járt, ugyanis mire Schirilla György végzett a bemelegítéssel még a nap is kisütött. Bár a hőmérséklet nem sokkal volt melegebb az alig négy fokos Balaton vízénél. A különleges fürdőzésre száznál is több érdeklődő gyűlt a mólóhoz. A nemzet rozmárja a közönség visszaszámlálása után merült el a fagyos vízben. Schirilla György legutóbb tizennégy éve úszott Fonyódnál utoljára a téli Balatonban, de erőt adott neki a vendégszerető nézők biztatása.

– Legutóbb rianások között, nagy szélben úsztam itt, most kicsit kegyesebb volt az időjárás, de mindig komoly felkészülést igényel egy ilyen úszás.Aalázatosan megyek be az adott folyóba, tóba – árulta el kicsit sem dideregve, köntösben a hatvan év feletti rozmár. Érdekesség, hogy Schirilla György a mai napig Guinnes-rekorder, hiszen huszonhat percet úszott a nulla fokos vízben. – Legutóbb december elején úsztam át a Dunát az Erzsébet hídnál – árulta el Schirilla György, aki nem titkolta hogy ijesztő volt. – Nagy volt a sodrás és a fonyódinál is hidegebb volt a víz – emlékezett vissza a férfi. A nemzet rozmárját legközelebb Dunakeszin és Keszthelyen láthatjuk csobbanni a következő hetekben.