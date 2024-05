Ismét túl vagyunk egy érdekes vetélkedősorozaton, és bátran állíthatom, sikeres volt a somogyi általános és középiskolák számára meghirdetett Értékeink vármegyén innen című hungarikumvetélkedő – mondta el Huszti Gábor, a verseny zsűrijének elnöke, a vetélkedő főszervezője.

Keresztény, konzervatív emberként, pedagógusként és a vármegyei közgyűlés alelnökeként egyaránt fontosnak tartom a szülőföldhöz kötődés erősítését, annak megismerését – hangsúlyozta Huszti Gábor. – Nyilván mindenkinek az a vármegye, az a település a legszebb, ahol él. A baranyainak Baranya, a nógrádinak Nógrád, nekünk somogyiaknak pedig természetszerűleg Somogy. Nincs is ezzel semmi baj, hiszen csak úgy élhetjük meg identitásunkat, ha az elsődlegesen az otthonunkhoz kötődik. Mégis, Somogy talán kicsit más. Sokszor, sok helyen elmondtuk már, hogy számtalan olyan kincs, érték található vármegyénkben, amire mindannyian büszkék lehetünk Drávától a Balatonig, amiről sokan talán nem is tudnak. Ma, az internet világában nem biztos, hogy szülőföldünkről böngészünk, sokkal inkább a közösségi média tereli el a figyelmet olyan, sok esetben silány tartalmakkal, melyek valami teljesen másról szólnak, nem a megélhető szépségről. Pedig ha nyitott szemmel járjuk a világot – benne Somogyországot –, akkor felfedezhetjük annak szépségét.

Az alelnök szerint különösen fontos ezt a látásmódot átadni a fiataloknak, ugyanis nem mindegy, hogy a jövőnk múltunkra és jelenünkre épül, vagy ad hoc módon időnként fel-felvillan valami a hagyományos értékrendünkből. – Ez a cél vezérelt bennünket akkor is, amikor első alkalommal vetélkedőre hívtuk diákjainkat – mondta. – Már a tavalyi verseny is bizonyította, érdemes ebbe az irányban továbblépnünk. Szép számmal neveztek iskoláink, a feladatok nagy részét jól meg is oldották, ám akadt némi hiányérzete a zsűrinek, amit el is mondtunk az értékelések során. Úgy tűnik viszont, az idei vetélkedőre jobban felkészültek diákjaink, egészen fantasztikus esszék, plakátok és kisfilmek készültek. Nem mondhatom, hogy hiba nélkül oldották meg a feladatokat, de olyan értékekre hívták fel figyelmünket sok esetben, melyekre mi magunk nem is gondoltunk. Látszott a felkészülés, hogy érdekli őket szülőföldjük, értékelik azt, ami körülvesz bennünket. Külön öröm volt ismerős arcokat látni, olyan diákokat és pedagógusokat, akik visszatérő résztvevői voltak a megméretésnek. Nyilván nem szeretném megsérteni egyik csapatot sem, de ki kell emelni a somogyjádi iskolát, hiszen tavaly és idén is nyertesként távozhattak. Bízom benne, hogy a versenyzők mellett a többi diáknak is fontos szülőföldje, szeretnék még jobban megismerni Somogyországot – értékelt röviden a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke.



Fotó: M. P.