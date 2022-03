Vetélkedő 3 órája

Egy második és egy hetedik hely angolból

A „Christmas is All Around” elnevezésű országos, egyfordulós angol nyelvi levelezős versenyen a csurgói református gimnázium és általános iskola diákjai is részt vettek, csapatban és egyéniben egyaránt megmérették magukat.

G. A. G. A.

Öt szinten lehetett indulni a versenyen, végül a 12. a osztályos Kelencz Zsolt Krisztián B2 serdülő kategóriában második helyezést ért el.

A nyolcadikosok csapata, Csurgai Virág, Kovács Kata Zsófia, Szücs Amina Panna és Pécsi Péter pedig hetedikként zárt az A2 junior kategóriában.

Az angol nyelvterületen fekvő országok lakóinak karácsonyi szokásairól, ételeiről és ezen kívül például a téli időjárásról is kérdezték a versenyzőket. Nemcsak szókincsüket és íráskészségüket fejleszthették így a résztvevők, hanem szövegértési feladatot is kaptak az egyfordulós versenyen. A csokonais diákok felkészítő pedagógusa Miklós Piroska volt. G. A.



Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!