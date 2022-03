Palkovics László innovációs és technológiai miniszter elmondta, a Kaposváron épülő okosparkban hadiipari kutatás-fejlesztési tevékenységeket is folytat majd. Felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország élen jár az innovációban is és hazánkban nőtt a legnagyobb mértékben a kutatás-fejlesztésben dolgozók száma az Európai Unióban 2010 óta. – A kormányzat szeretné elérni, hogy 2030-ra a forgalomba kerülő buszok 70 százalékát hazai gyártású járművek tegyék ki, tízből hét vasúti jármű magyar gyárakban készüljön, valamint a magyar védelmi ipar képes legyen önellátási szinten biztosítani a honvédség igényeit – emelte ki a miniszter.





Varga Mihály pénzügyminiszter köszöntőjében elmondta: az ország szempontjából kiemelkedően fontos, hogy stabil legyen a gazdasága, legyen felkészült a legváratlanabb helyzetekre is, rendelkezzen erős védelmi és egészségiparral, továbbá képes legyen a lehető legtöbb tekintetben az önellátásra.



Szita Károly Kaposvár polgármestere kiemelte: 2010 óta a kormányzat jelentős támogatásának is köszönhetően komoly ipari fejlődésen ment keresztül a város, háromezerrel több ember dolgozhat ma, mint tíz éve. Hozzátette: kiemelt fejlesztési terület gépipar és az élelmiszergazdaság. Tavaly elindult a somogyi megyeszékhelyen a gépészmérnök képzés és szeptembertől élelmiszermérnököket is képeznek a MATE Kaposvári Campusán. Megjegyezte: az Okosipari Tudományos és Innovációs Park újabb lehetőségeket jelent a kaposvári gazdaságnak.





Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora azt mondta, hogy az okosparkban festékanyagokkal, fémmegmunkálással, környezetszennyező anyagok újrahasznosításával kapcsolatos kutatásokat és fejlesztéseket is végeznek majd, a hadiipari technológiák fejlesztését szintén kiemelten kezelik majd. Gelencsér Attila, Kaposvár országgyűlési képviselője kiemelte: a kaposvári befektetések és beruházások legfontosabb célja, hogy helyben tartsák a városban élőket, hozzájáruljanak a helyi ipar fejlődéséhez. A kaposvári rendezvényen az Óbudai Egyetem tizennégy gazdasági szereplővel - köztük több kaposvárival - írt alá együttműködési megállapodást.