Radák Renáta már ötévesen is édesapja mellett a traktorban érezte magát a legjobban. Háztáji gazdaságukban szívesen segített. Mezőgazdasági iskolába járt és néhány évvel ezelőtt arra az elhatározásra jutott, hogy kitanulja a sajtkészítés mesterségét.

– Budapesten végeztem el a képzést. Eleinte vásároltunk tejet és abból készítettem sajtokat, most már van hat fejős Jersey tehetünk, valamint három üsző borjúval bővült az állomány – mutatta be röviden a gazdaságot Radák Renáta. Minden állatnak nevet adtak, és amint meglátták gazdájukat, már érkeztek is egy simogatásra. Az állatok ellátásának feladata főként párjára, Danira hárul. – Napi kétszer géppel fejjük őket, s húsz liter tejet kapunk tőlük – mondta el Turcsányi Dániel. Hozzátette azt is: a tehenek nagyon jó természetűek, rendkívül szelídek. Éppen május elsején lesz három éve, hogy belekezdtek a sajtkészítésbe. Akkor egy tehenük volt, Cuncika.

Fotó: Kovács T.

A fejés után a munka a kis­üzemükben folytatódik. – Ugyan nem kézzel fejünk és nem bő szoknyában, mint nagyanyáink, de nagyon figyelünk a higiéniára, a tej szűrését sem a tehén mellett végezzük – invitált a műhelyébe a somogyjádi kistermelő, ahol egymás mellett sorakoznak a sajtok.

– Szárított fűszereket használok, a gomolya, a parenyica és a krémsajt chilis, lilahagymás, zöldfűszeres, fokhagymás és köményes ízesítésben kérhető – mutatta Radák Renáta. Hozzátette, sokan szeretik a félkemény natúr sajtjukat is. A helyiek közül sokan csengetnek be hozzájuk, hogy tejjel, tejföllel, túróval, vajjal vagy egy darab finom sajttal térjenek haza. A kéthelyi és a somogyvári kézműves piacon is árulnak és a héten Budapestre is vittek.

– Egy kisberényi közösséggel is együtt dolgozunk, akik a fővárosba juttatják el termékeinket, amelyeket ott élő magánszemélyek rendeltek – mondta el Radák Renáta.

A fiatal gazdálkodó szerint csak szeretettel lehet állatot tartani. – Néha jólesne pár napra elmenni pihenni, de szerintem végig azon izgulnánk, hogy akit megbíztunk ismerőst, jól ellátja-e a teheneket, nem gyullad-e be a tőgyük – mondta mosolyogva a kistermelő.

Fotók: Kovács T