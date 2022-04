Sok minden történt a Marina Caféval és törzsgárdájával a nyitás óta eltelt egy évben. A vendéglátóhely a covid járvány és lezárások kellős közepén kezdte meg működését, így nem volt zökkenőmentes az indulás. – A nyitáskor csak elvitelre lehetett nálunk vásárolni, majd a nyári szezon beköszöntével megnyithattak a teraszok és nálunk is megjelentek az első vendégek. Ezzel folyamatosan ismertté vált a Marina Café, mondta lapunknak Bálint Borbála, üzletvezető.

Talán éppen az volt a jó a rosszban, hogy a nagy terasznyitás is ekkor volt. – Még nincs túl sok követőnk, a közösségi oldalunkon is mindössze 900-an vannak, de ők nagyon aktívak – tette hozzá az üzletvezető. Amikor elkezdődött a Törzshely szavazás a vendégeink mondták minden nap, hogy szavaztak és hála nekik szép eredményt sikerült elérnünk, tette hozzá Bálint Borbála. Végül a Marina Café&Bistro a szavazáson Somogy megyében a legjobbnak bizonyult község kategóriában.

A kávézóban a minőségi kávékülönlegességek mellett ínycsiklandó finomságokat is kínálnak. A desszertek egy részét helyben készítik, de egy cukrász is együtt dolgozik a Marina Café& Bistro fiatalos csapatával, aki gyönyörű és persze finom édességeket készít.

– Egy olyan vendéglátóhelyet szerettünk volna létrehozni itt Balatonszemesen, amely egy kicsit hasonlít a fővárosi reggeliző helyekre, tükrözi a modern trendeket, de egyben ötvözi a balatoni hangulatot, tette hozzá Bálint Borbála.

Az isteni flat white-ok és latték casino mokka világos pörkölésű kávéból készülnek és az italok között balatoni borok, italkülönlegességek és kézműves sör is megtalálható. - Természetesen az étlap és kávélap kialakításánál ügyelünk a helyi igényekre is, hiszen célunk az, hogy ideszokjanak a balatonszemesiek és a környéken élők is. Ezért is jelennek meg a térség ízei nálunk, hívta fel a figyelmet az üzletvezető.

De különlegesség, hogy a környéken szinte egyedüliként a Marina Café&Bistroban kapható a manapság divatos poké bowl, amely egy hawaii ételkülönlegesség. A Törzshelyen nyertes vendéglátóhelyen a vegán mellett, füstölt kacsás, csirkés és lazacos változat is kérhető.

A kávézóban rendszeresen vannak zenés estek, amelyek közül is kiemelkednek a jazz estek. Koncerteket is terveznek a közeljövőben, így aztán mindenképpen érdemes lesz betérni a balatonszemesi Törzshelyre ezen a nyáron.

A Marina Café&Bistro egy épületben található egy apartmanházzal a balatonszemesi kikötő szomszédságában, amely egy tengerjáró hajót formájára készült el. Már maga az épület is vonzza a tekinteteket, van aki Titanicnak hívja, de vannak olyan turisták is, akik megállnak és megcsodálják.