Sokan keresték a paprika- és paradicsompalántákat és volt, aki anyák napjára a virág helyett már hazai epret vett ajándékba.

Meglátszott a kínálaton, a csapadékos idő kedvezett a gombák szaporodásának. Szegleti László visnyeszéplaki őstermelő májusi pereszkét, júdásfülgombát hozott a kaposvári Nagypiacra pénteken. – Ezeket a fajtákat nem keresik annyira, mindenki a rókagombát és a vargányát várja, azokból is lesz hamarosan – mutatta meg portékáját.

Kovács Zsanett óriási méretű retekcsomóit kínálta. – Egy csomag egykilónyi, nemcsak kívül szépek, hanem belül is – mutatta áruját a kaposvári őstermelő. Megjelent a magyar zöldbab a piacon, de már fóliás magyar epret is kapni háromezer forintért. – Sokan keresik az újkrumplit és a vásárlók örömére a primőr paprika és paradicsom ára 200-300 forinttal ment lejjebb, ahogy bővül a kínálat egyre kedvezőbben tudják megvásárolni – mondta el Rádóczi Imre kereskedő.

A zöldségek mellett kecske- és tehénsajt is került a kosarakba. Orbán Ágnes kisbajomi őstermelő hűtőjében saját fűszereivel ízesített gomolya, parenyica és érlelt sajtokkal kedveskedett a vásárlóknak.

Sorban állás volt a palántákért is. – Paprikát és paradicsomot hoztunk, ezeket már lehet elültetni, a többit majd a későbbiekben, mert azok érzékenyebbek a hidegre – mondta el Csongrádi Zoltánné. Úgy tapasztalja, élénkült a kereslet, akinek van területe, az próbál magának termelni zöldséget.

Aki pénteken a piacon megéhezett, azt az egykori helyitermék- bolt helyén nyíló étteremben várták csirkepaprikással és húslevessel. Kecskés László üzletvezető elmondta: a vásárlóiknak ajándék krumplis pogácsával és babgulyással kedveskedtek. Góz Lilla