Horváth Bence még csak 17 éves, és pályaválasztás előtt áll. A mai világban ebben a korban szinte nincs is nagyobb problémája az embernek mint, hogy hova adja be a jelentkezését. Vajon elég pontja lesz a teszt elvégzése után? De a legnagyobb kérdés, hogy amit akkor választottunk, valóban azt szeretnénk-e felnőtt fejjel is végezni. Bence számára ez a kérdéskör szinte teljesen körvonalazódott, hála az online világnak, és azon belül is egy játéknak. Mint a legtöbb korabeli gyerek, elengedhetetlen napi programja a számítógépen játszani a virtuális, online térben a barátokkal. A játékot úgy kell elképzelni, hogy van egy zárt focipálya, ahol autók segítségével kell gólt rúgni az ellenfél kapujába.



Szóval mondhatnánk rá azt, hogy focis játék? – nem mert ott vannak karakterek, virtuális emberek, akiket irányítunk.

Akkor ez egy autós játék? – nem, mert itt nem pusztán a gyorsulás és a versenyzés a cél, hogy melyik autó ér be előbb a labdával a kapuba, hanem a taktika és az ügyesség is szükséges hozzá, – válaszolta kérésünkre a fiatal tanuló.

– A Rocket League egy olyan játék, ami különleges a kategóriájában, mert nincs amibe ez beletartozhatna. Tulajdonképpen az alkotók egy olyan számítógépes játékot hoztak létre, amit egyelőre még nem lehet kategorizálni – mondta Bence.

A tanuló életében a játék csak a szórakozásról szólt, majd 2015-ben, amikor már elterjedt a játék, rendeztek versenyeket, amiken elindult, de nem nyert. 2019-ben viszont fordult a kocka, amikor ismét rendeztek egy rocket league versenyt, és erre is elment a barátaival. Ezen az alkalmon a játék magyar közösségének egy meghatározó alakja, Matthew, egy beszélgetésük során azt mondta, hogy a Bence hangját el tudná képzelni kommentátorként. Még ugyanebben az évben a fiatal látott egy felhívást egy közösségi oldalon, ahol sport kommentátort keresnek, és abban a pillanatban újra eszébe jutott az egykori beszélgetés. Úgy gondolta szerencsét próbál. Ettől kezdve szerves részét képezi a mindennapjainak a sport kommentárkodás.

– Külföldön minden előrébb tart, mint itthon, így az e-sport is. De látni a különféle gamer és e-sport rendezvényeken, hogy egyre több nagyobb cég vesz részt a támogatásba és vonja be magát ebbe a területbe – mondta Horváth Bence.

Anyukája elsőre nem tudta hova tenni ezt a fajta aktivitást Bence részéről, viszont apukájával hamar megtalálta az összhangot, ami annak is köszönhető, hogy közelebb áll édesapja a játékokhoz és ehhez az egész e-sport gaming világhoz. Egyiküket sem zavarja az, amivel a fiúk foglalkozik és még támogatják is, mindaddig amíg nem az éjszaka közepén áll neki ordítani egy esemény kapcsán a közvetítés hevében.

Bence nem tud egy embert kiemelni a tömegből, akire példaképként tud tekinteni. Nem is példaképe van, hanem inkább motivációs forrásként szolgál a csapat, a Hungarian Rocket League Tournament (HRLT) melynek 2019 óta a része.

Bence nagyon sokáig programozóként szeretett volna érvényesülni a világban, így az informatikát vette célba továbbtanulással kapcsolatban, viszont mióta belecsöppent ebbe a sport közvetítői világba megváltozott az értékrendje, és inkább média és kommunikációt szeretne tanulni és inkább maradna ezen a pályán, amit teljes odaadással és kellő motivációval képes csinálni.