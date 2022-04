Népes vizslafalka várta fegyelmezetten, hogy gazdáik felvezessék őket a bírák előtt. A kiállításon jól megmutatkozott, hogy a magyar vizsla a legnépszerűbb vadászkutya.

– Mindig magyar vizslám volt, apró- és nagyvadra is lehet vele menni és könnyen kezelhető: nyugodt marad minden szituációban – mondta Iványi Tamás, a másfél éves Lina gazdája. – Négyéves korára lesz kész a kutya, akkor a legszükségesebb vadásztudással rendelkezhet – tette hozzá a vadász, aki némi tapasztalatgyűjtésre vitte el kutyáját a kiállításra.

– Először vagyok itt, a két éves jagdterrieremet hoztam el, mutatta kétéves kutyáját Vicze Dávid. – Mivel a vadászat az elsődleges feladata, a küllem akár lehetne másodlagos is, ám szeretném majd tenyészteni, ahhoz pedig tudnom kell, milyennek látják – mondta.

– Tavaly rendeztünk először olyan versenyt, ahol két különböző bírótól két minősítést kaptak a kutyusok – foglalta össze a kiállítás menetét Szmolka János, a Somogy Megyei Kinológiai Egyesület elnöke. – Az alapbírálatnál a megfelelő, jó, kitűnő minősítést szerezhetik meg. A kitűnők közül pedig osztálygyőztest hirdetünk.

A rendezvényre nemcsak azokat a kutyákat várták, amelyek hétköznapjait vadászat teszi ki. – Csupán négy éve vagyunk kutyások – mutatta be kutyáit Garai Krisztina. – Szerettem volna biztonságban tudni a házunkat, ezért végig­olvastam az összes kutyafajta jellemzőit, így esett a választásom az erdélyi kopóra, belőlük csupán ezer példány él a világon. Mindjárt kettőt is beszereztünk, hogy ne legyen egyedül. Minden nap sokat sétáltatjuk, mert neki a szaglása a legfontosabb: minél több szaggal találkozik, annál jobban fejlődik az agya.

Az agarak is különleges színfoltként jelentek meg a kutyakiállításon. – Kis olasz agár a kutyánk, jellemző rá, hogy szemmel vadászik, vagyis addig, amíg mozogni látja a zsákmányt – mutatta be kutyáit Patrícia Walchhütter. – Tíz évvel ezelőtt még alig lehetett találkozni vele hazánkban, most pedig egyre elterjedtebb fajta.

– Az agárról az a tévhit járja, hogy állandóan rohan, ám mi inkább „kanapékutyának” hívjuk. Arisztokratikus a megjelenése, a mozgását látni lenyűgöző élmény – mondta Krucsó Viktória és Bodrogi Margarét, akik a kétéves Izit és Szöszit, valamint egy öt hónapos agarat neveztek a versenyre.

A Szent Hubertus Hunting Dog Show abszolút győztese Jónás Attila Malomközi Vica nevű rövid szőrű magyar vizslája lett. A vadászkutya-kiállításon ugyancsak egy rövid szőrű magyar vizsla vitte el a prímet, Váczi Dorottya Helvetia-Vadász Golf nevű kutyája. Mindkét kiállításon a legszebb fiatal kutyának Zadravecz Judit Illa-Berek Esperes nevű magyar agara mutatkozott.